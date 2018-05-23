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Промышленность

Правительство поручило Минфину подготовить законопроекты о снижении акцизов на топливо

13:49, 23.05.2018
Правительство поручило Минфину подготовить законопроекты о снижении акцизов на топливо
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России поручило Минфину вместе с Минэнерго и ФАС разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Как отмечается на сайте Кабмина, соответствующие документы должны быть внесены в Кабмин до 28 мая.

О том, что правительство России готово снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, стало известно накануне.

ПромышленностьНефть
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