Правительство поручило Минфину подготовить законопроекты о снижении акцизов на топливо

Правительство России поручило Минфину вместе с Минэнерго и ФАС разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Как отмечается на сайте Кабмина, соответствующие документы должны быть внесены в Кабмин до 28 мая.

О том, что правительство России готово снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, стало известно накануне.