Минниханов и Полтавченко подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в рамках встречи на Петербургском международном экономическом форуме — 2018 подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами.

Как сообщает пресс-служба президента, соглашение было подписано в 2016 году в рамках визита губернатора Санкт-Петербурга в Казань. Документ предусматривает совместную деятельность в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях.



По словам Полтавченко, взаимодействие между Санкт-Петербургом и Татарстаном осуществляется в целом ряде отраслей. «У нас очень серьёзная кооперация в сфере нефтегазовой промышленности и производства различной техники. Ряд совместных проектов реализуется в сфере туризма», — сказал он.

В числе перспективных направлений сотрудничества губернатор назвал сферу медицины и фармацевтики.

«В Петербурге развивается серьезный фармацевтический кластер. Мы заинтересованы, чтобы наши партнеры, в том числе и Татарстан, были потребителями нашей продукции», — добавил Полтавченко.