Реконструкцию первой очереди завода Петцольда в Казани планируют завершить осенью 2018 года

Реконструкцию первой очереди завода Петцольда планируют завершить в третьем квартале 2018 года. Полностью объект планирую сдать к 2020 году, рассказал генеральный директор инвестиционной компании Key Capital Сергей Камлюк.

По его словам, эскизный проект концепции уже завершен, окончательный вариант должен появиться в ближайшее время. Объект планируется выполнить в духе московских лофтов, таких как «Даниловские мануфактуры» или «Красная роза».

Камлюк также рассказал, что собственник завода «Эдельвейс групп» вложит порядка 110 тысяч рублей в каждый квадратный метр. Общий объем инвестиций в здание завода «Красный Восток» составит 1,5 млрд рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».