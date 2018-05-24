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«Башгражданстрой» восстанавливает провал грунта на школьном футбольном поле в Уфе

11:17, 24.05.2018
«Башгражданстрой» восстанавливает провал грунта на школьном футбольном поле в Уфе
Фото: ufacity.info

В Уфе ООО «Башгражданстрой» завершает работы по восстановлению футбольного поля школы № 160 по улице Габдуллы Амантая. Еще осенью 2017 года здесь провалился участок покрытия.

Сейчас идет ремонт дренажной системы поля, передает пресс-служба мэрии Уфы. Идет укладка дренажных труб и возведение кирпичной кладки.

В администрации подчеркивают, что доступ на поле сейчас ограничен.

Ремонт не начался сразу из-за снега, пояснили в мэрии. Работы производят с прошлой недели.

Напомним, что в конце апреля в Кирове двухлетний ребенок упал в яму, образовавшуюся из-за провала грунта во дворе детского сада. Глава администрации Кирова Илья Шульгин рассказал, что провал образовался из-за некачественных строительных работ.


ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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