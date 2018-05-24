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Глава Саратовской области попросил спикера Госдумы поддержать «Саратовские авиалинии»

10:42, 24.05.2018
Глава Саратовской области попросил спикера Госдумы поддержать «Саратовские авиалинии»
Фото: commons.wikimedia.org / Papas Dos

Глава Саратовской области Валерий Радаев в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным попросил его о поддержке авиакомпании «Саратовские авиалинии».

«В ходе беседы глава региона затронул ситуацию, связанную с деятельностью компании «Саратовские авиалинии». В связи с тем, что вопросы дальнейшей работы данного предприятия находятся в компетенции федеральных структур, глава региона попросил о поддержке», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Кроме того, Радаев попросил Володина оказать содействие в решении вопроса об увеличении дополнительных рейсов компании «Аэрофлот» по маршрутам Саратов — Москва, чтобы улучшить транспортную доступность для жителей Саратовской области.

18 мая авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила о возобновлении продажи авиабилетов по внутренним направлениям и сокращении чартерной программы на 50%. И это несмотря на то, что накануне в компании сообщили о возможном прекращении деятельности с 31 мая.

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