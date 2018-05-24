Организаторы майнинг-фермы в Оренбурге выплатили 78 миллионов рублей энергокомпании

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Организаторы майнинг-фермы на заброшенном заводе в Оренбурге возместили ущерб энергокомпании, у которой они украли электричество на 78 млн рублей. Также суд назначил обоим фигурантам штрафы по 200 тысяч рублей.

Промышленный райсуд Оренбурга признал их виновными в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере, передает пресс-служба областного управления МВД.

Напомним, что в марте полиция Оренбурга обнаружила на территории бывшего завода РТИ ферму по добыче криптовалют. Ряд экспертов называл ее крупнейшей в Европе.

Позже в МВД рассказали, что на майнинг-ферме были обнаружены более 6 000 единиц техники.