В МВД России раскрыли подробности обнаружения майнинг-фермы на заброшенном заводе в Оренбурге

Фото: скриншот оперативной съемки

В МВД РФ официально подтвердили факт обнаружения майнинг-фермы на территории завода РТИ в Оренбурге. Подробности дела раскрыла официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она рассказала, что на месте полицейские нашли более 6000 единиц техники, используемой для добычи криптовалют.

Оперативники подозревают в организации майнинг-фермы предпринимателей, руководивших компанией, работавшей на территории бывшего завода, сообщается на сайте МВД.

Их подозревают в «Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере».

«Предварительно установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов кВт⋅ч», — пояснила Ирина Волк.

Напомним, что сообщения о майнинг-ферме, которую нашли в Оренбурге, появились 12 марта. Стоимость похищенной энергии оценивалась в сумму около 60 млн рублей. Эксперты предполагали, что это одна из крупнейших в Европе майнинг-ферм. Однако тогда в полиции не стали комментировать ситуацию.