Силуанов анонсировал создание в России инфраструктурного инвестфонда

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что в России появится инфраструктурный инвестфонд. Об этом он сообщил в своем выступлении в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

«Мы создадим специальный ресурс для вложений в инфраструктуру… Начиная с 2019 года, мы создаем специальный фонд», — приводит слова Силуанова RNS.

Первый вице-премьер РФ отметил, что формирование фонда не приведет к изменению бюджетной политики. «Особенно в цене отсечения… и основных, основополагающих принципов бюджета», — уточнил он.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая. Участие в нем обойдется крупнейшим российским госкомпаниям в 1,14 млрд рублей.