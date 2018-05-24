Российские госкомпании потратят на участие в ПМЭФ свыше 1 млрд рублей

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году обойдется крупнейшим российским госкомпаниям и госкорпорациям в 1,14 млрд рублей. В 2017 году участие в форуме тем же компаниям обошлось в 590 млн рублей.

Лидерами по объему закупок стали ВТБ (172 млн рублей), Сбербанк (160 млн рублей) и Российский экспортный центр (РЭЦ) — 113 млн рублей. При этом главными статьями расходов стали участие в форуме, информационно-рекламные услуги и изготовление стендов, сообщают «Известия».

Кроме того, значительную часть затрат составляют расходы на вечернюю программу форума, в которой примут участие группа «Чайф», Валерий Сюткин и балет Бориса Эйфмана.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая.

Напомним, что Нижегородская область на ПМЭФ-2018 подпишет соглашения с Московской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Костромской и Челябинской областями.