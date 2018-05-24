СМИ: губернаторов Якутии и Алтайского края могут отправить в отставку после 10 июня

Губернаторы Якутии и Алтайского края Егор Борисов (на постере) и Александр Карлин могут уйти в отставку после 10 июня. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источников, близких к администрации президента.

Претендентом на пост лидера Якутии один из источников называет мэра Якутска Айсена Николаева. На должность руководителя Алтайского края рассмотрят одного из местных чиновников.

В Якутии и Алтайском крае на президентских выборах 2018 года зафиксировали самый высокий уровень протестного голосования. У Путина зарегистрированы худшие показатели — 64,4% и 64,7% голосов соответственно, а у представителя КПРФ Павла Грудинина — лучшие (27,4% и 23,7% соответственно).

«Голосование за Грудинина в Якутии было голосованием против Борисова, а не против Путина: люди думали, что в таком случае Борисова быстрее уберут. По социологии видно, что и от Карлина, и от Борисова устали», — отметил собеседник газеты.

Ранее СМИ сообщали, что главы Якутии и Алтайского края могут уйти в отставку после инаугурации президента.