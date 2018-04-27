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СМИ: главы Якутии и Алтайского края могут уйти в отставку после инаугурации президента

15:18, 27.04.2018
СМИ: главы Якутии и Алтайского края могут уйти в отставку после инаугурации президента
Фото: minsvyaz.ru

Главу Якутии Егора Борисова и губернатора Алтайского края Александра Карлина могут отправить в отставку вскоре после инаугурации президента РФ.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, по срокам отставок окончательной ясности пока нет.

«Ситуация в Якутии и Алтайском крае плохо контролируется главами этих субъектов, поэтому нельзя исключать, что они уйдут в отставку после инаугурации президента», — сказал источник.

Ранее СМИ уже сообщали о возможной отставке главы Якутии.

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