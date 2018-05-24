Экс-замглавы Минобороны РФ в 2017 году заработал больше всех в военном ведомстве

Бывший заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в 2017 году заработал больше всех в российском военном ведомстве. Это следует из документов, опубликованных на официальном сайте Минобороны РФ.



Борисов получил за прошлый год доход около 73,9 млн рублей (в 2016-м году — 16,7 млн рублей). Он владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz ML500, квартирой площадью 80 кв. метров, жилым домом и земельным участком.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов заработал за минувший год 11,43 млн рублей. Его супруга задекларировала более 7,3 млн годового дохода.

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков получил чуть более 12 млн рублей, его коллега Руслан Цаликов — свыше 10 млн рублей, а Юрий Садовенко — около 11 млн рублей. Еще один замглавы оборонного ведомства, Татьяна Шевцова, задекларировала 10,3 млн рублей, ее супруг — около 14 млн рублей.

Доход главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в 2017 году составил более 10,2 млн рублей.



Напомним, что в мае Юрия Борисова назначили вице-премьером РФ по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

