Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +24

В четверг, 24 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике небольшой дождь и гроза.

Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +19°С до +24°С.

В Казани днем ожидается от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +22°С до +25°С.