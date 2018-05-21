Центробанк объяснил рост цен на бензин в России

Повышение цен на бензин в РФ обусловлено ростом цен на нефть на международном рынке.



«В этом году выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад. Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — передает «Прайм» со ссылкой на первого зампредседателя Банка России Ксению Юдаеву.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев сказал, что рост цен на бензин носит догоняющий характер.

«Предшествующий рост цен на бензин на фоне снижения цен на нефть был во многом догоняющим, потому что индекс цен производителей перед этим рос быстрее, чем на бензин. То есть по бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть», — разъяснил он.

Напомним, цены на топливо в России продолжают расти. Эксперты «Реального времени» констатируют «аховую» ситуацию. Подробности – в нашем материале.

