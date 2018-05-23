В новом сезоне КХЛ команды проведут по 62 матча. Старт сезона — 1 сентября

Стали известны сроки начала нового сезона КХЛ.

Регулярный чемпионат пройдет с 1 сентября по 22 февраля. Плей-офф — с 25 февраля по 25 апреля, сообщает Twitter КХЛ.

В сезоне 2017/18 гг. увеличится количество матчей, поскольку в предстоящем сезоне не будет олимпийской паузы.

Команды впервые проведут по 62 игры: 48 — каждая с каждой, 10 игр внутри дивизионов и 4 матча с принципиальными соперниками в рамках конференции.

Таким образом «Ак Барс» и «Салават Юлаев» вновь проведут четыре игры.

Напомним, в прошедшем сезоне команды провели по 56 игр.