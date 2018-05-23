Силуанова переизбрали главой ВТБ

Председателем наблюдательного совета ВТБ вновь переизбрали первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.

Акционеры банка на годовом собрании 23 мая рассмотрели вопрос о новом составе наблюдательного совета, передает «Коммерсант» со ссылкой на главу ВТБ Андрей Костин. Итоги собрания пока не раскрыты.

Известно, что от банка «Открытие» в совет вошли глава кредитно-финансовой организации Михаил Задорнов и другой представитель Александр Соколов. Об этом сообщил сам Задорнов.

Отмечается, что в этом году в списке кандидатов в набсовет ВТБ 13 человек. Среди них экс-гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, завкафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергей Дубинин, глава ВТБ Андрей Костин, зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин и другие.

Ранее стало известно, что ВТБ вновь рассматривает покупку банка «Возрождение».