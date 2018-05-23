Саратовский «Автодор» плей-офф начинает в гостях в Санкт-Петербурге

23 мая состоятся первые матчи четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовский «Автодор» в первом раунде сыграет против питерского «Зенита».

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящей встречи в гостях: «Плей-офф — совершенно иное противостояние, игры здесь серьезно отличаются по накалу и значимости от регулярного чемпионата. Мы должны быть готовыми к физической борьбе на каждом сантиметре площадки, продемонстрировать жесткую оборону и агрессивное нападение.

Все 12 игроков должны быть заряжены на борьбу, действовать дисциплинированно и играть в командный баскетбол. Понимаем всю ответственность, которая лежит на нас в плей-офф. Мы имеем хорошие шансы проявить себя и побороться за путевку в «Финал четырех». Постараемся сделать для этого все от нас зависящее и в каждом матче серии биться до последнего».



Напомним, недавно «Автодор» продлил соглашение с Пашутиным еще на один год.

