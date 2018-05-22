Евгений Пашутин продолжит работу с баскетболистами саратовского «Автодора»

Баскетбольный клуб «Автодор» из Саратова продлил еще на год контракт с действующим главным тренером Евгением Пашутиным, сообщает пресс-служба саратовской команды.

Любимец саратовских болельщиков в 1990-х гг. Пашутин на протяжении шести сезонов защищал цвета саратовского клуба. Приняв команду в середине ноября прошлого года, Евгений Пашутин одержал с ней 12 побед в 19 матчах Лиги ВТБ и привел к рекордному в новейшей истории клуба 5-му месту по итогам регулярного чемпионата.

49-летний специалист является одним из самых титулованных российских тренеров. За плечами Пашутина 15 лет блистательной профессиональной карьеры игрока и 15 сезонов на тренерском мостике. После завершения спортивной карьеры в 2003 году он на протяжении 5 лет входил в тренерский штаб ЦСКА, где помогал Душану Ивковичу и Этторе Мессине.

В сезоне 2008/09 впервые самостоятельно принял петербургский «Спартак», а уже спустя год был назначен главным тренером основной команды ЦСКА. Кроме того, в течение 5 сезонов (с 2010 по 2012 и с 2014 по 2017) он возглавлял УНИКС, а также с 2012 по 2014 годы являлся наставником краснодарского «Локомотива-Кубани». С 2013 по 2015 годы руководил тренерским штабом национальной сборной России.

