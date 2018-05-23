Сотрудников «Нижнекамскнефтехима» отметили российскими и республиканскими наградами

Фото: Максим Платонов

Два сотрудника НКНХ получили почетные грамоты президента России. Награды удостоился слесарь по КИПиА 6-го разряда цеха по обслуживанию и ремонту КИПиА в технологических цехах завода по производству изопрена-мономера центра автоматизации Закария Давлетгараев и аппаратчик перегонки 6-го разряда цеха синтеза окиси этилена завода олигомеров и гликолей Равиль Билалов. Почетные грамоты им вручил президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном праздновании «Дня Химика — 2018», которое прошло сегодня в Нижнекамске.

Также награду из рук президента получил старший мастер участка цеха по обслуживанию и ремонту КИПиА в технологических цехах завода олигомера и гликолей центра автоматизации Александр Соколов — он теперь носит почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан».

На «Дне Химика — 2018» чествовали и трудовые династии. От «Нижнекамскнефтехима» наградили династию Борисовых, чей общий трудовой стаж на предприятии насчитывает 257 лет. Кроме этого, отметили «Ученых, ученых-производственников, рационализаторов производства»: начальника исследовательской лаборатории сточных вод научно-технологического центра Гузель Гилаеву и сотрудника научно-технологического центра Надима Шайдуллина.