«Ак Барс Банк» сообщил о новых правилах совершения операций в валюте

Казанский «Ак Барс Банк» сообщил, что с 15 сентября в части обслуживания юрлиц приостанавливает осуществление исходящих переводов в иностранной валюте. Для граждан правила проведения операций в валюте остаются без изменений.

— Во избежание задержек в банках-корреспондентах банк просит воздержаться от проведения исходящих переводов в иностранных валютах до появления дальнейших разъяснений, — говорится в сообщении «Ак Барс Банка».

Все переводы внутри банка и по России между отечественными банками в рублях проводятся в обычном режиме.

Накануне Минфин США ввел против «Ак Барс Банка» санкции. На сегодняшний день отделения банка, банкоматы, мобильные приложения и сайт работают в обычном режиме.



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Татьяна Демина