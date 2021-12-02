Ак Барс Банк запускает специальное предложение — вклад «Алтын»

Ак Барс Банк предлагает клиентам новый срочный вклад «Алтын» с доходностью до 7,5% годовых. Вклад открывается на сумму от 50 тысяч рублей сроком на 181, 370 дней.

Доход выплачивается в конце срока вклада. Возможность пополнения, частичного снятия и пролонгации не предусмотрена. Вклад «Алтын» можно открыть в любом отделении банка, а также в мобильном или интернет-банке с 2 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. включительно.

Для новых клиентов (1) по вкладу «Алтын» действуют особые условия — повышение ставки на 0,75% годовых.

Также среди условий, влияющих на процентную ставку, наличие действующей банковской карты «Карта долголетия» или достижение возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, открытие вклада в мобильном или интернет-банке, наличие у клиента Коробки (2) ПАО «АК БАРС» БАНК.

1. Новые клиенты — физические лица, которые на момент заключения Договора срочного вклада не имеют в ПАО «АК БАРС» БАНК действующих срочных вкладов и не имели в ПАО «АК БАРС» БАНК заключенных Договоров срочных вкладов в течение последних 90 (девяносто) календарных дней.

2. Коробка — комплекс (пакет) продуктов и услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, заключившим Договор об обслуживании Коробки ПАО «АК БАРС» БАНК, состоящий в совокупности из следующих документов: условия обслуживания Коробок ПАО «АК БАРС» БАНК (далее — Условия обслуживания), тарифы по обслуживанию Коробок, заявление на подключение Коробки ПАО «АК БАРС» БАНК. Действующие тарифы по обслуживанию Коробок и Условия обслуживания размещаются на официальном сайте Банка в cети Интернет и/или в системе «АК БАРС Онлайн», и/или в информационном пространстве структурных подразделений Банка, осуществляющих обслуживание клиентов, в доступном для ознакомления клиентов месте.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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