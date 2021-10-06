Офис Ак Барс Банка нового формата «Лучше» посетил тысячный клиент

Фото: пресс-служба ПАО «Ак Барс Банк»

«Юбилейный» посетитель совершил денежный перевод, оценил удобство получения справок без паспорта и возможности делового и социального пространств. Офис нового формата открыл свои двери для клиентов в конце июля 2021 года.

Денежные переводы — наиболее популярная услуга среди посетителей. С момента открытия 20% клиентов воспользовались именно ей. Среди наиболее востребованных услуг также обмен валюты и оплата коммунальных услуг. Почти 200 клиентов нашли дополнительное время и оставили отзывы с наивысшей оценкой своего опыта в офисе «Лучше». Новый формат обслуживания привлекает своими возможностями: деловое и социальное пространство с кофейней, игровой зоной для детей и получение услуг при помощи распознавания лица впечатляют посетителей.

Современные цифровые технологии в обслуживании стали продолжением позиционирования банка «Живите лучше». Решая свои задачи, посетители офиса «Лучше» проводят время в кофейне или деловом пространстве. Постоянные клиенты отмечают возможности для неформального общения: в свободное время можно посетить мастер-класс или провести деловую встречу, сэкономив свое время. В лектории пространства нового офиса уже проведено более 15 мероприятий с участием трехсот клиентов банка и 80 экскурсий по просьбам горожан и туристов столицы. Внимание привлекает и фирменный мерч, который можно оценить с помощью виртуальной примерочной. Клиенты приобретают на память худи, бейсболки и футболки с фирменным логотипом банка.

Обслуживание клиентов делится на зоны в зависимости от скорости предоставления услуги. Значительно упростить и сократить клиентский путь помогают новейшие технологии, представленные в офисе, — собственная система Ак Барс Банка по распознаванию лиц Face2, цифровой документооборот и мгновенная выдача виртуальных дебетовых карт вместо пластиковых.

Для предпринимателей, делающих первые шаги в собственном бизнесе, в офисе действует резиденция клуба Ак Барс Лабс. В лектории офиса проходят встречи, лекции и мастер-классы, где эксперты делятся личным опытом с начинающими бизнесменами.

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