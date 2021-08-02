Ак Барс Банк впервые представил отчет в области устойчивого развития

Ак Барс Банк опубликовал первый отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2020 год. Отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами GRI (General Reporting Initiative).

В отчете отражен вклад банка в развитие финансового сектора региона, механизмы взаимодействия с клиентами и партнерами, воздействие на общество и окружающую среду, а также корпоративное управление и ответственность перед сотрудниками. Представлены наиболее значимые благотворительные, экологические и социальные проекты.

«Ак Барс Банк — один из значимых участников банковской отрасли страны и играет существенную роль в финансовом секторе Татарстана. Мы осознаем масштабы своей социальной ответственности перед обществом и уже делаем первые успехи в ESG-направлении. Могу с уверенностью сказать, что Ак Барс Банк готов стать драйвером устойчивого развития республики», — отмечает председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев.

В прошлом году в банке был создан Зеленый комитет, разработана политика в области устойчивого развития, проведено обучение топ-менеджмента и ключевых руководителей по ESG-тематике.

В целях сокращения потребления природных ресурсов Ак Барс Банк внедрил систему электронного документооборота, которая позволяет подписывать документы электронно. Цель на следующий год — дальнейшее снижение потребления бумаги.

Существенный элемент организационной структуры банка — культурно-этническое разнообразие и создание инклюзивной среды. Неотъемлемой частью корпоративной культуры банка является вовлечение сотрудников в благотворительные корпоративные мероприятия — как социально ориентированные, так и в сфере экологического просвещения и поддержания сохранности окружающей среды.

В центре внимания банка по-прежнему остаются клиенты. Банк ориентируется на нужды различных клиентских сегментов, проводит исследования степени их удовлетворенности и лояльности, используя полученные результаты для улучшения продуктов и сервисов. Сегодня Ак Барс Банк предлагает клиентам широкую линейку полезных цифровых и инновационных решений.

Привлекая клиентов и выстраивая деловые отношения с партнерами, банк учитывает степень их социальной корпоративной ответственности и экологической устойчивости.

Вместе с тем банк вносит вклад в социальную сферу, оказывая масштабную благотворительную поддержку большому числу людей и организаций. Адресная помощь направлена на наименее защищенные категории граждан. К примеру, в период пандемии коронавируса Ак Барс Банк оказал помощь бизнесу, пожилым людям, поддержал работников медицинских и социальных служб в рамках проекта «Помощь рядом».

Совместно с благотворительным фондом «Ак Барс Созидание» банк ведет работу по социализации детей с ограниченными возможностями и выделяет средства медицинским учреждениям Татарстана. В 2020 году банк оказал финансовую помощь одиннадцати учреждениям здравоохранения.

Ак Барс Банк также поддерживает спортивную, культурную, образовательную, научную и другие сферы общественной жизни. Например, ежегодно татарстанские первоклассники получают комплект из книги и обучающего мобильного приложения ко Дню знаний, банк содействует организации мероприятий в честь празднования Дня Победы, спонсирует спортивные клубы. В 2020 году Ак Барс Банк стал спонсором хоккейных клубов «Ак Барс», «Нефтехимик», баскетбольного клуба «УНИКС» и футбольного клуба «КАМАЗ».

На сайте Ак Барс Банка создан раздел, посвященный устойчивому развитию. Ознакомиться с полным отчетом можно по ссылке.

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