Ак Барс Банк выступает генеральным партнером XII KazanSummit

Ак Барс Банк выступает генеральным партнером XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», который пройдет в выставочном центре «Казань Экспо» 28—30 июля 2021 года. В этом году ключевыми темами саммита станут партнерские финансы, индустрия халяль, осознанное потребление, креативная индустрия. Участники поднимут такие темы, как молодежная дипломатия, медицина, спорт, развитие предпринимательства и инвестиции. Мероприятие будет проходить в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», председателем которой является президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Ак Барс Банк в рамках саммита проведет финансовый марафон, на котором приглашенные спикеры обсудят инвестиции по шариату, потребительское кредитование по нормам ислама, а также тренды и идеи для инвестиций. На панельной дискуссии от Ак Барса Банка «Исламские финансы для российского бизнеса — возможности и перспективы» участники смогут ознакомиться с текущим состоянием исламских финансов.

Совместно с Агентством инвестиционного развития РТ и Российским исламским институтом Ак Барс Банк предоставит возможность всем желающим в течение всего мероприятия погрузиться в сферу ведения бизнеса в игровой форме. Деловая игра «Бай» является интерактивной моделью, освоение и изучение которой позволит участникам получить практически опыт инвестирования и повышения финансовой грамотности.

Саммит выступает основной площадкой экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации и стран Исламского мира, ведущей платформой для обсуждения вопросов сотрудничества, реализации проектов и презентации инвестиционного потенциала. В программе мероприятия запланированы панельные дискуссии, пресс-конференции и деловые встречи. Гости поделятся своим видением перспектив экономического сотрудничества России со странами исламского мира.



ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал