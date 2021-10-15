Подтвердите учетную запись на «Госуслугах РФ» через Ак Барс Онлайн для получения QR-кода вакцинированного

В отдельных регионах России введены ограничительные меры. При посещении спортивных и культурных массовых мероприятий, фитнес-центров, аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров требуется QR-код либо справка о перенесенной болезни.

QR-код с информацией о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании можно получить на портале госуслуг РФ, но для этого необходимо подтвердить учетную запись.

Если учетная запись не подтверждена, необязательно посещать офисы МФЦ — запись можно подтвердить не выходя из дома через мобильное приложение Ак Барс Банка.

Для регистрации или подтверждения учетной записи ЕСИА нужно зайти в личный кабинет Ак Барс Онлайн. В разделе «Регистрация на «Госуслугах» выбрать услугу из представленных — «Подтвердить учетную запись» или «Зарегистрироваться» — и ввести номер СНИЛС и электронную почту. В случае успешной регистрации на указанную почту придет логин и пароль учетной записи. С подробной инструкцией по регистрации и подтверждению учетной записи можно ознакомиться здесь.

С помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА можно получить доступ ко всем электронным услугам и сервисам на портале, в том числе получить сведения о вакцинации, а также QR-код, который можно скачать в виде документа на свой компьютер или мобильное устройство.

Пошаговая инструкция доступна по ссылке.

Возрастное ограничение мобильного приложения Ак Барс Банка 16+

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