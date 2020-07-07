Ак Барс Банк достал звезды «Ривьеры»

Новым руководителем «Казанской Ривьеры» стал Валерий Бардаков. Ему предстоит решить — покупать «отрезанную» часть «Ривьеры» у АСВ, которая оценивается почти в 800 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», девелоперские структуры Ак Барс Банка перевели в собственность залоговые активы «Сувар-Эстейт» — а именно элитного отеля и аквапарка. Структуры банка сменили в июне управляющую компанию УК «Казанская Ривьера» Елены Войтко, поднимавшую престиж знаменитого 100-метрового отеля «Ривьера» и одноименного аквапарка. А из под управления Айрата Тумакаева ушел высотный торгово-офисный комплекс «Сувар-плаза» в центре Казани

На все готовое

«Ак Барс Банк» через опосредованные девелоперские структуры завершил оформление сделок по переводу в собственность наиболее ликвидных коммерческих объектов ГК «Сувар». В его полное распоряжение перешли знаковый для туристов и гостей Казани 4-х звездочный элитный отель «Ривьера» и одноименный аквапарк, сообщил источник «Реального времени». По его словам, во время пандемии банк забрал активы в счет долгов по кредитному соглашению со структурами ГК «Сувар», которые пролонгировалось банком с 2010 года. «Сувар больше не мог обслуживать кредит, поэтому согласился банку отдать гостинично-развлекательный комплекс, находящегося у него в залоге», — пояснил он. Одновременно с этим руководство комплексом перешло в руки генерального директора ООО «Казанская Ривьера» Валерия Бардакова.

— Проект «Казанской Ривьеры» долгие годы развивался на кредитные средства, а одна из задач любой компании — своевременно обслуживать и исполнять обязательства перед контрагентами, — рассказал он. — Новая команда, в управление которой перешел комплекс, направит все усилия на дальнейшее развитие в текущей ситуации и обслуживание долгов перед кредиторами.

«Ак Барс Банк» через опосредованные девелоперские структуры завершил оформление сделок по переводу в собственность наиболее ликвидных коммерческих объектов ГК «Сувар»

Наследие «Сувара» в «Центре гостеприимства»

Формально, права собственности на высотный отель-гигант и знаменитый аквапарк «Ривьера» перешли не на баланс «Ак Барс банка» (это непрофильный актив), а на техническую компанию ООО «Центр гостеприимства», зарегистрированную в Елабуге. Ее бенефициаром является Антон Семенов, управляющий известным казанским ТЦ «Тандем». По данным системы «Спарк-Интерфакс», ей принадлежат 100% долей «Отель Ривьера» и 100% долей «Аквапарк «Сувар». Обе эти сделки оформлены 3 июля.

Незадолго до смены собственника от управления им отошла давняя УК «Ривьера», прекратившая обслуживать инфраструктуру на побережье Казанки. Информацию об этом подтвердила коммерческий директор ООО «УК „Казанская Ривьера“» Елена Войтко. «В июне группа объектов, куда также входили аквапарк и отель, перешла во владение «Ак Барс Банка», — подтвердила она. По ее словам, ее уход вызван желанием банка самому распоряжаться. «Банк предпочитает управлять непрофильными активами самостоятельно, поэтому наша управляющая компания покинула эти объекты. В данный мы руководим комплексом с колесом обозрения «Вокруг Света», а также рядом других проектов», — сообщила она.

Представитель ООО «Казанская Ривьера» подтвердила «Реальному времени», что в ближайшее время новый глава развлекательного комплекса Валерий Бардаков будет представлен, а на специальной пресс-конференции ответить на все вопросы СМИ.

Евгений Богачев высказывал сомнения в том, что девелопер сможет выполнить свои обязательства перед банком. Фото: unics.ru

Пророчество Евгения Богачева

Напомним, что «Ак барс банк» получил в залог гостинично-развлекательный комплекс «Ривьера» в 2010 году, являясь основным кредитором его строительства в 2004-2006 годах. Точную сумму кредитной линии «Ак Барс Банка» тогда не называлась, а объем вложений самого «Сувара» оценивался в 3,9 млрд руб. Тогда «Коммерсант» со ссылкой экс-главу Национального банка Татарстана Евгения Богачева писал, что «Ак барс» получил «целый ряд» объектов крупнейшего казанского девелопера ООО «Сувар-Казань» в качестве обеспечения ранее выданных кредитов на общую сумму 5,4 млрд руб.

В частности, утверждалось, что имущество было передано «Ак Барс Банку» в 2009 году «в рамках проводимой кредитной организацией работы по улучшению качества кредитного портфеля — до этого предоставленные «Сувар-Казани» средства не были обеспечены залогом». При этом Евгений Богачев высказывал сомнения в том, что девелопер сможет выполнить свои обязательства перед банком. «Считайте, что это собственность („Ак барса“)», — предрекал он 10 лет назад.

Пандемия — триггер сделки?

Тем не менее, ГК «Сувар» сумела сделать проект чрезвычайно привлекательным и успешным. По словам Елены Войтко, в прошлом году «Казанская Ривьера» привлекла 867,9 тыс. человек. «Это второе по привлекательности место у туристов после музея-заповедника «Казанский Кремль», — отмечала ранее она. Возможно, что триггером этих двух сенсационных сделок послужила пандемия, перекрывшая «кислород» для всех отелей.

«С марта загрузка в отелях Казани не поднимается выше 15%. Когда восстановится туристический поток — большой вопрос. Где брать деньги на обслуживание кредитов», — рассуждает один из участников гостиничного рынка Казани. «В апреле и мае загрузки в отеле почти не было: было занято около четырех номеров в сутки», — рассказала Елена Войтко, добавив, что начиная с майских праздников «Ривьера» работала в полную силу. Отвечая на вопрос, повлияла ли пандемия на коронавирусную сделку «Сувара» и АББ, она заявила: «Не могу отвечать за группу компаний Сувар, но до пандемии отдельные объекты отель и аквапарк всегда были эффективны и прибыльны».

Кто купит «отрезанную» часть Ривьеры

Между тем, остается в открытой продаже другая часть казанского комплекса «Ривьера», которая оказалось отрезанной от единого имущественного комплекса и по несчастному стечению обстоятельств оказалась в залоге у «Татфондбанка». После его краха в конкурсную массу АСВ попали кинотеатр, боулинг, ночной и мужской клубы, заведения общепита, а также пирс. Всего общая площадь комплекса составляет 22,7 тыс. кв. метров, находящихся в собственности земельных участков — 27,4 тыс. кв. м. После двух несостоявшихся торгов конкурсный управляющий «РК Ривьера» в мае понизил стоимость на 10% — до 798,5 млн рублей. Таким образом, для полноценного возобновления работы «Ривьеры» АББ придется позаботиться об их выкупе, полагают участники рынка.



Ривьера — не единственный актив «Сувара», который перешел под управление структур АББ. В июне отошла от дел управляющая компания торгово-офисного комплекса «Сувар-плаза» — ООО «Реал эстейт Менеджмент». Связаться с его гендиректором Айратом Тумакаевым вчера не удалось.