Марат Закиров: «Только конкурируя с сильнейшими командами мира, можно вырасти самому»

Новый наставник «Синтеза» о выступлении сборной на Евро и продолжении борьбы казанского клуба за победу в чемпионате России

В 2020 году в ватерпольном клубе «Синтез» произошли изменения на тренерском мостике. Вместо Александра Ерышова главным тренером команды стал Марат Закиров, ранее руководивший «Синтез-УОР». Нижнекамец Закиров не чужой для Казани человек, ранее он в качестве игрока выигрывал с клубом чемпионат и Кубок России, а также тренировал молодежные команды. Но в интервью «Реальному времени» специалист предстал в двух ипостасях — и как наставник «Синтеза», и как второй тренер в штабе национальной сборной.

«Итоги чемпионата Европы можно оценивать как удовлетворительные»



— Марат Сагитович, как бы вы прокомментировали итоги чемпионата Европы, где сборная России заняла восьмое место?

— В целом я оцениваю их как удовлетворительные. Не могу назвать их хорошими, поскольку не получилось завоевать медали, как хотелось бы, но основная задача, которая перед нами стояла, обозначалась как выход в квалификационный олимпийский турнир, что мы и сделали. В итоге сейчас будем готовиться к этому старту, который пройдет в марте в Нидерландах.

— Там ведь будут разыграны четыре путевки?

— Увы, все поменялось. Нам прислали новую программу этого турнира, согласно которой всего три лучшие команды смогут отобраться на Олимпиаду. Поэтому матч за третье место турнира автоматически станет игрой, определяющей последнего участника.

Дело в том, что одним из участников турнира стала сборная ЮАР, и МОК, заинтересованная в как можно большем охвате представителей олимпийского турнира, сделала для них исключение. Если сборная Южной Африки подтвердит свое желание в дальнейшем участвовать и на Олимпиаде, то ее сборная попадет туда автоматически. Если они не захотят сыграть, то проходными будут сразу четыре места. (На последнем чемпионате мира 2019 года ЮАР заняла 13-е место из 16 команд, но это было вызвано везением команды, получившей в отборочной группе в соперники еще более слабую команду Новой Зеландии. Вот с ними южноафриканцы и сыграли вничью, проиграв остальные пять матчей с общим счетом 21:106, — прим. авт.).

— Неприятно зависеть от кого-то, тем более от заведомого аутсайдера. Между тем на три путевки претендуют Греция, Хорватия, Черногория из числа топ-сборных.

— Да, а помимо них Нидерланды, хозяева турнира, Германия, Грузия.

Фото waterpolo.ru

Есть хорошая русская поговорка, которая гласит, что на чужом горбу в рай не въедешь. Поэтому мы собираемся сосредоточиться на собственной подготовке, чтобы ни от кого не зависеть

«На чужом горбу в рай не въедешь»

— А вот Казахстан, который был в куда более привилегированном положении по сравнению с нами, отказался от проведения домашнего турнира с участием команд с Азиатского континента.

— Да, я тоже слышал, что казахи не хотят принимать у себя турнир в связи с ситуацией с коронавирусом. Между тем они были бы там в числе явных фаворитов, наряду с Китаем, в борьбе за одну олимпийскую путевку от континента, поскольку Япония будет участвовать автоматически, как хозяйка Олимпиады. Ну вот такой их выбор.

— Нет надежды на то, что азиаты в итоге откажутся от своей путевки от греха подальше?

— Есть хорошая русская поговорка, которая гласит, что на чужом горбу в рай не въедешь. Поэтому мы собираемся сосредоточиться на собственной подготовке, чтобы ни от кого не зависеть.

— Как бы вы оценили игру на турнире двух своих подопечных по «Синтезу» Сергея Лисунова и Никиты Деревянкина?

— Оба они доказали, что на данный момент являются сильнейшими центрами в стране и одной из наиболее ударных сил. Благодаря их работе нам удавалось занимать хорошие атакующие позиции, и в том числе их вклад есть в том, что наш Константин Харьков стал лучшим бомбардиром чемпионата, поскольку взаимодействия партнеров позволяли ему занимать хорошие позиции для атакующих действий.

— «Синтез» сейчас занимает первое место в регулярном чемпионате, но по сравнению с другими ведущими клубами страны именно Казань имеет наименьшее представительство в сборной. Ваше новое назначение не позволит нам надеяться на то, что к квалификационному турниру количество игроков «Синтеза» в сборной увеличится?

— Есть такой момент с представительством, но думаю, что дальнейшее выступление «Синтеза» будет пристально рассматриваться главным тренером сборной Сергеем Евстигнеевым. Что касается меня, то я тоже буду участвовать в этом процессе. Но дальше все зависит от самих ребят, как они покажут себя в дальнейших матчах Лиги чемпионов, чемпионата страны. Тот же матч с «Ядраном» (интервью состоялось в день игры, — прим. авт.) — это испытание на фоне соперника, пять игроков которого стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, а один играл за сборную Хорватии, занявшую четвертое место.

Фото Максима Платонова

Думаю, что дальнейшее выступление «Синтеза» будет пристально рассматриваться главным тренером сборной Сергеем Евстигнеевым. Что касается меня, то я тоже буду участвовать в этом процессе. Но дальше все зависит от самих ребят

«Десять лет без титулов — это очень много. Наша задача исправить эту ситуацию»

— Между тем ваш стартовый матч с питерской «Балтикой» нельзя назвать успешным.

— Да, мы уступили в Кубке России, сыграв вничью. Уступали по ходу матча четыре мяча, сравняли, но проиграли по пенальти. Во многом это было связано с тем, что в домашнем матче, выигрывая, не смогли удержать преимущество и также сыграли вничью. Жаль, поскольку мы в этом году не сможем завоевать почетный трофей, который выигрывали последний раз десять лет назад, еще когда я был в команде.

Это была одна из наших задач на сезон, но теперь приложим все силы для того, чтобы победить в чемпионате страны. Тем более что здесь мы с руководством клуба едины во мнении. Сам «Синтез» всегда ставил наиболее высокие задачи, я сам по жизни максималист.

— А в Лиге чемпионов?

— Это турнир, в котором мы можем получить необходимый опыт, плюс должны порадовать болельщиков игрой с командами высочайшего класса. Только через игры в таких турнирах приходит уверенность, ты начинаешь понимать — зачем и для чего ты тренируешься.

— Нет сожаления, что осенью «Синтез» мог бы не гоняться за журавлем в небе, ограничившись синицей в руках, и играл бы сейчас в ЛЕН Трофи, где наш соперник, обыгранная в сентябре «Брешия», уже дошел до полуфинала?

— Когда я только начинал свою тренерскую карьеру, возможно, у меня и проскакивали мысли о выборе легкого пути, но, поиграв с тем же московским «Динамо» на уровне Лиги чемпионов, я осознал, что только противоборствуя сильнейшим клубам мира можно самому стать сильнее. Если появилась возможность играть в Лиге чемпионов, надо за нее бороться, а поборовшись, играть.

Да, это тяжелый путь, сопряженный с ошибками, их исправлением, но только он позволяет вырасти в мастерстве. Если научился на равных противостоять грандам, к примеру итальянской «Про Рекко», прохождение пути в чемпионате страны, национальном Кубке, представляется уже не таким уж и заковыристым, и победы превращаются в обыденность.

Фото sintez-kazan.ru

Если появилась возможность играть в Лиге чемпионов, надо за нее бороться, а поборовшись, играть. Да, это тяжелый путь, сопряженный с ошибками, их исправлением, но только он позволяет вырасти в мастерстве

— Вам, как я понимаю, не пришлось серьезно знакомиться с игроками основной команды. Четверо поиграли в «Динамо», знакомы и по сборной, бывали на многих матчах в течение сезона…



— Вы правы, особо знакомиться ни с кем не пришлось. Но надо понимать, что все эти ребята были в разных командах, в разных системах подготовки, а чтобы наладить необходимые взаимодействия, требуется время. Все это приходит через тренировки, для того, чтобы команда действовала как единый механизм.

