«Синтез» разгромил казахстанскую «Астану» во втором туре чемпионата России

«Синтез» разгромно победил казахстанскую «Астану» (18:5) в первом матче второго тура чемпионата России по водному поло.

Казанцы создали комфортный задел в счете уже в первой четверти — 6:1. В трех последующих таймах ватерполисты «Синтеза» забили по четыре мяча и выиграли матч 18:5.

В составе казанцев тремя голами отметился Лазарев. Еще по два мяча забили Пронин, Деревянкин, Бычков, Латыпов, Шепелев и Рыжов-Аленичев.

В субботу команды проведут второй матч в рамках игрового тура чемпионата страны. Встреча пройдет в бассейне «Оргсинтез» в Казани, начало игры — в 12:00 по мск.

Чемпионат России. 2 тур. Казань. Матч №1

«Синтез» Казань — Астана Казахстан 18-5 (6-1, 4-2, 4-0, 4-2)

«Синтез»: Лазарев-3, Пронин-2, Шепелев-2, Деревянкин-2, Бычков-2, Латыпов-2, Рыжов-Аленичев-2, Андрюков-1, Лисунов-1, Одинцов-1.

«Астана»: Укуманов-2, Медведев-1, Турлыханов-1, Шонжигитов-1.