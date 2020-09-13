«Синтез» во второй раз подряд обыграл «Динамо-СШОР» в чемпионате России

«Синтез» во второй раз подряд обыграл астраханское «Динамо-СШОР» (12:9) в матче первого тура чемпионата России по водному поло.

На этот раз игра получилась упорнее, чем в первой встрече этих команд. Казанцы легко выиграли первую четверть, но по итогам еще двух четвертей ватерполисты «Динамо-СШОР» сократили отставание до минимума. В заключительном отрезке матча хозяева немного прибавили и смогли добыть вторую победу в сезоне.

В составе «Синтеза» по три мяча забросили Одинцов и Латыпов.

Подробнее о первых двух домашних матчах действующего чемпиона страны по водному поло читайте в материале «Реального времени».

«Синтез» (Казань) — «Динамо-СШОР» (Астрахань) 12-9 (5-2, 0-0, 2-4, 5-3)

«Синтез»: Чирков — Лазарев (1), Сучков, Одинцов (3), Пронин, Деревянкин, Бычков, Андрюков (2), Латыпов (3), Васильев, Лисунов (2), Зиннуров (1).