Всюду поровну. Татарстанские прыгуны отправятся на чемпионат мира, универсиаду и домашнее первенство Европы

Важных стартов в сезоне много, и один из них пройдет в Казани

Представители сборной Татарстана и спортивного клуба «Синтез» завоевали шесть медалей на прошедшем в Казани чемпионате России по прыжкам в воду. Об итогах соревнований «Реальному времени» рассказал главный тренер сборной РТ и СК ВВС «Синтез» Павел Муякин.

«Шлейхер будет стартовать на ЧМ в прыжках с вышки»



— Павел Борисович, при взгляде со стороны впечатление такое, что чемпионат следует признать успешным. А ваше мнение?

— Есть некоторые нюансы, которые хотелось бы исправить. Главный из них — второе место Никиты Шлейхера на вышке, где первенствовал Игорь Мялин. Там еще присутствовала судейская ошибка, но я бы не стал все списывать на нее, поскольку Никита сам потерял несколько баллов во время исполнения первого прыжка. Всю остальную прыжковую часть программы он выполнил хорошо, и отставание составило пять баллов.

— Занятое второе место позволит выступать на международных стартах этого сезона?

— На вышке на чемпионате мира выступят Игорь Мялин как чемпион страны и Александр Бондарь как спортсмен, имеющий наивысший рейтинг среди россиян. Сам чемпионат страны носил характер отборочного на чемпионат мира и, предварительно, на чемпионат Европы. Но поскольку континентальный чемпионат пройдет на Украине в августе, то и состав его участников будет корректироваться в связи с тем, как спортсмены выступят на июльском ЧМ в Корее. Что касается чемпионата мира, то на него Никита отобрался как золотой медалист в прыжках с 3-метрового трамплина.

Помимо одиночных прыжков, у нас есть перспективы выступлений в парах. Это и уже становящийся привычным для наших болельщиков микст на вышке. Там Шлейхер вместе со своей постоянной партнершей Юлией Тимошининой уступили 12 баллов Виктору Минибаеву и Екатерине Беляевой, но тут как раз результаты чемпионата не следует считать окончательными для формирования состава, поскольку решение по миксту будет принимать главный тренер сборной Светлана Моисеева.

Фото Максима Платонова

Есть некоторые нюансы, которые хотелось бы исправить. Главный из них — второе место Никиты Шлейхера на вышке

Есть еще совсем молодая дисциплина — командные соревнования, когда юноша и девушка прыгают поодиночке, накапливая своими прыжками общую сумму баллов, что несколько похоже на привычные для болельщиков спринты в лыжных гонках. Там Шлейхер и Тимошинина выиграли с огромным отрывом, опередив Илью Молчанова и ту же Беляеву. Никита свою часть программы отпрыгал классно, у Юлии не совсем получилось, но и здесь окончательное решение будет приниматься по итогам учебно-тренировочного сбора в Южной Корее. Там могут сделать ставку, допустим, на пару Ильиных — Кузнецов или Захаров с кем-то… Время покажет, а сейчас я хочу отметить очень позитивное решение о проведении недельного сбора в самой Южной Корее, недалеко от Кванджу, куда мы выезжаем 1 июля. А уже в сам Кванджу переберемся 9 июля.

— Еще один ваш ученик Александр Белевцев стал вторым на чемпионате России на вышке, прыгая опять же в паре со Шлейхером. Какова его дальнейшая судьба?

— А он отправится на старты Всемирной универсиады, которая пройдет с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе. Причем будет там прыгать не в паре, а в индивидуальной программе. Что касается Казани, то да, Саша с Никитой стали в домашних стенах вторыми, уступив Александру Бондарю и Виктору Минибаеву. Бондарь, Минибаев, а также Захаров, Кузнецов — это наши опытные мастера из национальной сборной, а Белевцев входит во второй эшелон, защищая цвета студенческой дружины. Забегая вперед, скажу, что меня с ним на стартах в Неаполе не будет, поскольку я выезжаю в составе национальной команды в Корею, но ничего страшного. Саша уже взрослый спортсмен, 22 года, и его в Италии будет опекать очень опытный тренер Сергей Желанов, в прошлом знаменитый наш прыгун из сборной СССР.

Что касается дуэта на вышку на универсиаду, то эти места займут ребята из Воронежа. Там устоявшаяся пара, и не было смысла ставить Сашу в дуэт с кем-либо из-за отсутствия многолетнего партнера Шлейхера. Кроме того, на универсиаду поедет и третья спортсменка Татарстана Карина Шкляр, которой предстоит стартовать на 3-метровом трамплине.

«Дуэт Карины Шкляр — это перспектива на Олимпиаду-2024»

— Да, Карина же тоже отличилась в Казани, заняв третье место в синхронных прыжках с Мариной Шишкановой. Еще одна медаль в копилку сборной Татарстана и СК ВВС «Синтез».

— Все так, но выступать в тех же синхронах с Шишкановой Карина не может, поскольку ее партнерша просто не является студенткой. Ей еще необходимо поступать в вуз. В целом, признавая статус чемпионата России отборочным на главные старты сезона, нужно учитывать в дальнейшем и подобные нюансы, что где-то спортсмен не может стартовать, поскольку его партнер едет на другие соревнования или просто не может поехать, не отвечая требованиям регламента.

Что касается пары Шкляр и Шириновой, то она признается очень перспективной. На нынешнем чемпионате девушки уступили совсем немного и чемпионкам, и серебряным призерам — опытному дуэту Кристины Ильиных и Марии Поляковой. Очень надеюсь, что пара устоится, и это будет дуэт с олимпийскими перспективами. Понятно, что не Токио-2020, но совершенно точно Париж-2024.

Фото sintez-kazan.ru

Она способная, трудолюбивая, координационная, насколько я знаю, она занималась ранее гимнастикой. Немножко не «напрыганная», согласно нашей терминологии, с недостатком соревновательного опыта, но мы сейчас исправляем этот недостаток

— В отличие от Шлейхера, Белевцева и многих членов сборной Татарстана, Карина не является вашей ученицей. Как она попала в Татарстан?

— Она уроженка Москвы, занималась там, потом училась в училище олимпийского резерва, где тренировалась у Светланы Моисеевой, нынешнего тренера национальной сборной. В прошлом году Светлана Борисовна позвонила мне с предложением взять Карину в сборную Татарстана. (Судя по отчеству, Карина Хакимовна не чужой человек для республики, — прим. авт.). Характеризуя ее, скажу, что она способная, трудолюбивая, координационная, насколько я знаю, она занималась ранее гимнастикой. Немножко не «напрыганная», согласно нашей терминологии, с недостатком соревновательного опыта, но мы сейчас исправляем этот недостаток.

— Возвращаясь к выступлениям на чемпионате страны, мы не сказали ни слова о победе Шлейхера на 3-метровом трамплине. Чем можно объяснить его преимущество почти в 50 баллов над «серебряным» Евгением Кузнецовым?

— Ни Женя Кузнецов, ни Илья Захаров, наши прославленные мастера, не были в своей лучшей форме на чемпионате. О Захарове все говорит тот факт, что он только начал тренироваться и соревноваться после операции на коленном суставе. А Кузнецов очень устал, особенно после стартов на этапе Мировой серии в Лондоне.

— Но ведь и Шлейхер выступал там же, более того, они вместе с Кузнецовым завоевали серебро в синхроне на 3-метровом трамплине.

— Да, но Кузнецову еще предстояло отпрыгать индивидуальную программу. В Казани он показывал не лучшие свои прыжки, а то, как он может их исполнять, мы все прекрасно знаем. Тем не менее и Шлейхер отпрыгал в Казани феноменально, за вычетом двух прыжков финальной серии. Поправим огрехи там и вообще можем побороться на ЧМ с лидером мировых прыжков из Китая.

— Никита как начал прыгать микст с домашнего чемпионата мира с Юлией Тимошининой, так и сформировалась эта пара, и есть смысл рассказать о ней подробнее.

— Во-первых, Юлия представительница блестящей династии прыгунов в воду Светланы Хохловой (Тимошининой) и Владимира Тимошинина, сейчас работающих тренерами. Более того, там вся семья знаменитых выходцев из спорта. Что касается самой Юлии, то она очень трудолюбивая девушка с хорошими координационными способностями, с таким чемпионским характером, со стержнем внутри. Надежный партнер, но и в индивидуальных прыжках она может побороться за первую пятерку на Олимпиаде в Токио.

Фото masters.kazan2015.com

Семашко попал в сборную, и в Корею он, скорее всего, поедет. Но надо понимать, что ему 42 года, и рассчитывать на борьбу за медали он вряд ли сможет, выступив по олимпийскому принципу — главное участие

«В Казани можно будет поболеть за Глеба Касьянова»

— В Казани в июне стартует первенство Европы по прыжкам в воду среди юниоров. Татарстанцы будут в составе команды?

— Да, Глеб Касьянов, который отобрался в сборную страны по итогам первенства России в Рузе. Помимо этого, он стартовал на взрослом чемпионате страны и дал серьезный бой нашим лидерам на метровом трамплине. И на первенстве Европы болельщики увидят его в прыжках с этого снаряда. Касьянов — мастер спорта, 2003 года рождения, сейчас учится в Казанском училище олимпийского резерва.

— Помимо этого, есть вопрос к вам как к главному тренеру сборной Татарстана о подопечном и коллеге одновременно. Дело в том, что Игорь Семашко — боец «два в одном». Работает тренером в школе «Акватика» и входит в состав сборной России по хай-дайвингу. Он занял 21 место на финале Кубка мира в Китае, но стал вторым среди россиян, опередив даже знаменитого Артема Сильченко. Сам Семашко отобрался на чемпионат мира?

— С его слов я понял, что Семашко попал в сборную, и в Корею он, скорее всего, поедет. Но надо понимать, что ему 42 года, и рассчитывать на борьбу за медали он вряд ли сможет, выступив по олимпийскому принципу — главное участие. Если же говорить с точки зрения коллеги, то мне важно, конечно же, чтобы Игорь передавал свой богатый опыт и тренировал, поскольку хай-дайвинг, как все мы прекрасно знаем, занятие травмоопасное. Но здесь надо понимать, что у Игоря Ивановича также расставлены приоритеты, и он понимает, что и школа, и работа должны идти на первом месте.

— Вы сейчас не только главный тренер сборной Татарстана, но и сотрудник клуба «Синтез». Что дает вам сотрудничество с этим новым для российского спорта клубом по водным видам спорта?

— Это было прекрасное начинание нового президента клуба Ирека Зиннурова — основание такого клуба, который включает в себя, помимо традиционного водного поло, обычное и синхронное плавание и наши прыжки в воду. Для спортсменов это определенный стимул. В частности, они почувствуют его по итогам прошедшего чемпионата страны, который, как вы заметили, получился богатым на медали.

