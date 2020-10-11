«Синтез» выиграл у «ЦОП Москомспорта», забив в ворота соперника 21 гол

«Синтез» в гостях победил «ЦОП Москомспорта» (21:7) во втором матче 4-го тура чемпионата России по водному поло.

Казанцы не слишком удачно начали игру, но ближе к первой половине встречи начали уходить в отрыв в счете. Решающей стала третья четверть, где ватерполисты «Синтеза» отправили в ворота хозяев 8 мячей. В заключительном отрезке «заводчане» впервые в сезоне разменяли третий десяток голов в матче, завершив игру при счете 21-7 в свою пользу.

Самыми результативными в составе казанцев стали Степан Андрюков, который отметился 5 заброшенными мячами, и Алексей Рыжов-Аленичев с 4 голами.

Ворота «Синтеза» вновь, как и в первой игре, защищал 21-летний Игорь Чирков.

Чемпионат России, 4 тур, Матч 2.

«ЦОП Москомспорта» (Москва) — «Синтез» (Казань) — 7:21 (2:4, 0:4, 4:8, 1:5)

«Синтез»: Чирков/Лазарев — Зиннуров-2, Хазиахметов-1, Одинцов-2, Пронин-2, Деревянкин-1, Бычков, Андрюков-5, Латыпов-2, Рыжов-Аленичев-4, Закиров, Шепелев-2.