В казанском ватерпольном дерби сильнее выглядела основная команда

«КОС-Синтез» приблизился к окончанию первого круга чемпионата

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

В минувшие выходные состоялось противостояние двух команд «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» в казанском бассейне «Оргсинтез», после чего командам осталось сыграть еще по одному туру до завершения первого круга. Спортивная редакция «Реального времени» заранее подводит итоги первой части чемпионата страны.

Путешествие по маршруту Подмосковье — Волгоград — Казань

Ватерполисты «КОС-Синтеза» последнюю неделю провели в привычном режиме большой европейской команды или одного из фаворитов сербского чемпионата, у которых друг за другом идут матчи еврокубков, Региональной ватерпольной лиги с хорватами и черногорцами, плюс сильный национальный чемпионат. Вот и у казанцев были гостевые игры со «Штурмом-2002», затем с Волгоградом, поэтому к матчам с «КОС-Синтез-УОР» они подошли несколько подуставшими. Тем не менее были одержаны две уверенные победы со счетом 19:2 и 21:8, их подарили 75-летнему юбиляру Вячеславу Горюнову, первому наставнику президента СК «Синтез» Ирека Зиннурова, отметившему день рождения в родном бассейне.

Правда, рассматривать противостояние всерьез не стоит, у нас пока уровень конкуренции таков, что Волгоград на старте мог играть с конкурентом, вообще не имея в составе центральных нападающих. В принципе, и следующее противостояние «КОС-Синтеза» со второй командой МК СШОР «Восток» не таит в себе серьезных препятствий. Любопытно, что девятый тур в целом станет московско-казанским столкновением, поскольку «КОС-Синтез-УОР» будет принимать дома основную команду Москвы.

«КОС-Синтез» одержал две уверенные победы со счетом 19:2 и 21:8, их подарили 75-летнему юбиляру Вячеславу Горюнову, первому наставнику президента СК «Синтез» Ирека Зиннурова. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Ждем новичков

Между тем ходят слухи, что готовится создание новой команды в Ростове-на-Дону. Более того, был даже подписан бюджет, но вышестоящее руководство не удовлетворило небольшое количество своих воспитанников в составе, поскольку юношеская команда составлена на базе интерната, куда приезжали мальчики, захотевшие заниматься водным поло. Хотя по такому же принципу комплектуется, например, «Штурм-2002», и тамошнее руководство, готовя игроков, характеризует их как своих воспитанников. Но перспектива создания команды не исчезла совсем, иначе парни могли бы разбежаться, тем более предложения поступают, команда входит в число сильнейших по стране, но ребята хотят играть своим коллективом, костяк которого игроки 2004—2005 годов рождения. Осталось добавить туда пару дядек, которые готовы будут переехать в город на Дону.

Хотя по такому же принципу комплектуется, например, «Штурм-2002». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Причем необходимо отметить, что это одна из сильнейших команд в своем возрасте и она может быть вполне конкурентной на уровне «Штурма-2002» и вторых команд Астрахани, Казани и Москвы. Во всяком случае, даже лидерам они не будут проигрывать, как, к примеру, девичья команда своим сверстницам из «Уралочки» из Златоуста, когда в рамках первенства до 16 лет они уступили 4:28.

В перспективе подрастает хорошая команда в Севастополе, с перспективными игроками 2008 года рождения — и индивидуально сильные, и командная игра налажена, работают хорошие тренеры. Челябинск не оставил надежды создать мужскую команду, оставляя Златоуст центром развития женского ватерпола.

Почему леворукого Лушавина пригласили в Венгрию

Тем временем далось понять, почему в это межсезонье в чемпионат Венгрии уехали и кандидат в сборную страны Дмитрий Алексеев, и казанец Даниил Лушавин, которого наставник «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук охарактеризовал как «подвижного нападающего, леворукого», воспитанник Владимира Якимова. У Даниила за время выступления во второй команде был прогресс, затем он хорошо сыграл на Кубке России. А наши соседи, и венгры, и сербы отсматривают не только национальные чемпионаты и Кубок России, но и соревнования среди старших юношей. Команд там много, леворукие в большом дефиците (вспомним слова главного тренера сборной страны Андрея Белофастова о мотивации приглашения в состав питерского «Балтики» белоруса Ильи Редько), и Лушавину пришло приглашение на просмотр в клуб из Кечкемета. Это чуть менее 100 км от Будапешта, команда местной Суперлиги, правда, в низу турнирной таблицы. Зато уровень конкуренции и участие сразу в двух чемпионатах, включая молодежное первенство, позволяет рассчитывать на выход на новый уровень.

Наставник «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук (слева). предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Ярощук, кстати, ответил, что знает немногочисленных амбидекстров водного поло (одинаково владеющих двумя руками), и это бывший игрок «Синтеза», а ныне один из тренеров его спортшколы Раис Ковязин: «Правда, Раис не в полной мере амбидекстр, но он перекладывал мяч из руки в руку при сближении с вратарем. Сергея Маркоча помню в этом плане, тоже мог переложить из руки и забить. На тренировках можем использовать этот элемент, но в играх все равно расчет на сильнейшую руку, особенно при бросках со средней и дальней дистанций».

Необходим «институт сербского»

Что любопытно, в сербском водном поло леворукие игроки выделяются специально. Кстати, ватерпольный чемпионат Сербии заслуживает того, чтобы его опыт изучали, как в целом спортивный опыт страны. Одна из самых успешных в командных игровых видах спорта, стала куда сильнее после развала Югославии в 1992 году, когда отделились Босния, Македония, Словения и Хорватия, а на спорт Сербии был наложен четырехлетний бан МОК. Затем были бомбардировки Белграда, гражданская война, затем последовательно отделились Черногория и Косово. И что бы вы думали? Баскетбол, волейбол, гандбол, футбол и особенно водное поло в топе. За 70 лет существования Югославии ватерпольная сборная трижды становилась олимпийским чемпионом, как и Сербия за 30 лет.

Сейчас в стране мощнейший чемпионат из трех лиг, которого не было еще 10 лет назад. Тогда можно было наблюдать, как в Крагуеваце собрали состав из ветеранов под победу в ЛЕН Трофи 2013 года, вследствие чего клубный бюджет не выдержал и команда прекратила существование, позже возродившись и поднявшись в элиту с самого низа. Также в памяти один дубль на двоих, как это было у «Партизана» и «Нови Београд», которые вынуждены были на двоих содержать одну вторую команду с очень любопытной аббревиатурой — ННБГ, Партизан-Нови Београд.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Зато сейчас дубли есть у «Партизана» — «Баньица», «Нови Београда» — «Вукови», «Шабаца» — «Сава», «Войводины» — «Дунав», «Стари града» — «Дорчол». Более того, по две команды существуют в таких городах, как Вальево, Врнячка Баня, и с нынешнего года в Обреноваце, где к местной команде ТЕНТ присоединились еще и «Раднички».

Деян Савич теперь в Саудовской Аравии

А теперь, что важно в контексте развития водного поло России, и не только. Большое количество команд приводит к тому, что в местном чемпионате задействованы половина сборной Грузии (Адеишвили, Дадвани, были ранее Чиковани и Чхеидзе), Казахстана (сейчас Ахметов, Шонжигитов, были Бербелюк, Вилин), целый ряд россиян. Есть даже австралийцы, поражает глубина проникновения сербского ватерпола на Азиатский и американский континенты, и это при студенческом чемпионате США. Лишнее доказательство того, что сербы везде и всюду, — назначение экс-игрока «Синтеза» Деяна Савича на пост главного тренера команды «Аль Кадисия» из Саудовской Аравии.

Помимо национального чемпионата, услуги Савича понадобятся аравийцам на международных соревнованиях. К примеру, кроме континентальных соревнований, Исламских игр, там играются еще и чемпионаты арабских стран, ранее только клубные, сейчас еще и с участием национальных сборных, Алжира, Египта и так далее.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Международная федерация водных видов спорта все-таки извернулась с ватерпольным чемпионатом Европы, который перенесли из израильской Нетании. Ходили слухи, что он пройдет в Венгрии, но только слухи. Венгрия и так взяла на себя шахматную Олимпиаду, в то же время отказавшись от чемпионата Европы по фигурному катанию. Европейский ЧЕ проведут в двух странах — Нидерландах и Хорватии, объединение которых выглядит странновато, если не знать, что у голландцев мощная женская сборная, а Хорватия — действующий чемпион Европы среди мужчин. Иными словами, кубертеновский принцип «Главное — участие» уходит в прошлое, и сейчас европейские страны берутся за организацию соревнований только в надежде на успех местной сборной.