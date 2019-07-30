«Наше все» Ефимова и пловцы-мужчины установили рекорд на предолимпийском чемпионате мира

Триумф россиян на Акватике-2019

В Кванджу завершился чемпионат мира по водным видам спорта, на котором выступали шесть спортсменов Татарстана. Они завоевали четыре награды (три из них — золотые). Два спортсмена представляли СК «Синтез», делегировавший на Акватику-2019 еще и двух ватерполистов: по одному в сборную Казахстана и в тренерский штаб женской сборной России. Подробности — в материале «Реального времени».

Рекорд и юбилей от Светланы Ромашиной



Три золотые медали казанской синхронистки Светланы Ромашиной одновременно сделали ее самой титулованной спортсменкой в истории этого вида спорта и превратили итоги ЧМ-2019 в радужные для сборной Татарстана. Одна из побед Ромашиной стала юбилейной для России, сотой в истории мировых чемпионатов, а всего у нас сейчас 105 золотых наград.

Серебряная медаль у татарстанца Александра Красных, который повторил тот же результат, что и на ЧМ-2017 в Будапеште. Сейчас в эстафетной четверке произошло только одно изменение, вместо стабильного ветерана Данилы Изотова пришел юный лидер на этой дистанции Мартин Малютин, а результат все тот же — второе место. Мы уступили только Австралии, которая поднялась на пьедестал почета спустя 4 года после ЧМ в Казани. Зато там не нашлось места сборной Великобритании, чемпиону Олимпиады-2016 и мира-2017, с их лидером Джеймсом Гаем.

«Золотой» четверг 26 июля зеркально повторил чемпионат мира 2017 года, когда Россия в один день завоевала три медали высшего достоинства усилиями Юлии Ефимовой, Евгения Рылова и Антона Чупкова, а «серебро» эстафетной команды стало вишенкой на торте. У каждой из этих побед наших пловцов был свой сценарий — мировой рекорд Чупкова, уверенное прохождение дистанции Ефимовой и накатывание на финиш Евгения Рылова.

«Золотой» четверг 26 июля зеркально повторил чемпионат мира 2017 года, когда Россия в один день завоевала три медали высшего достоинства усилиями Юлии Ефимовой (на фото), Евгения Рылова и Антона Чупкова. Фото eurosport.com

В свою силу выступил и Григорий Тарасевич, которому пришлось ехать на ЧМ в качестве замены Клименту Колесникову на дистанции 200 метров на спине. Тарасевич был в итоге 12-м. Замена Тарасевича оказалась не единственной для спортсменов Татарстана. Коснулись перемены и члена СК «Синтез» Никиты Шлейхера. Из-за неготовности Ильи Захарова ему пришлось «затыкать дыру», выступая еще и в синхронных прыжках с Евгением Кузнецовым. Получилось вполне достойно — пятое место, но, возможно, эта замена повлекла за собой следующую. Никита должен был соревноваться в командных выступлениях с Юлией Тимошининой, но там уже его заменил Сергей Назин, и получилось очень удачно — серебро.

Что касается самого Никиты, то он вышел в финал на 3-метровом трамплине с пятого места, но по итогам финала опустился на девятое. Здесь также прыгал и Кузнецов, оказавшийся десятым. Кстати, он поделился информацией о том, что главный тренер сборной Татарстана Павел Муякин пригласил его на пару недель потренироваться в Казань, где прекрасные возможности: «сухой» зал, поролоновая яма, лонжа, тот же Никита в качестве партнера для исполнения синхронных прыжков.

Наконец, 22-м в соревнованиях хайдайверов финишировал казанец Игорь Семашко.

Никита Шлейхер вышел в финал на 3-метровом трамплине с пятого места, но по итогам финала опустился на девятое. Фото mdms.tatarstan.ru

Неудачи в водном поло

Синтезовец Равиль Манафов достаточно быстро выбыл из числа претендентов на медали после того, как сборная Казахстана, которую он представлял, проиграла командам США, Австралии и Хорватии. Казахи в итоге заняли только 14-е место.

Если мужской ватерпольный турнир не мог вызвать в России серьезного интереса, то женский должен был интересовать априори. Наша команда под управлением одного из тренеров «Синтеза-УОР» Андрея Белофастова легко победила в групповом этапе, будучи сильнее таких конкурентов, как команды Канады и Венгрии. Увы, даже это событие не вызвало серьезного интереса у аккредитованной на ЧМ прессы. Почему-то основная часть материалов с женского водного поло касалась рекордного разгрома хозяек бассейна сборной Кореи, уступившей в стартовом матче венгеркам со счетом 0:64. Только подумать: первый чемпионат мира, проходящий по новым правилам, уверенное выступление наших соотечественниц, а шанс на «минуту славы» в российских СМИ получают кореянки.

Увы, интерес к российской сборной не подняли ни уверенная победа на групповом этапе над венгерками, ни обидный проигрыш в четвертьфинале сборной Австралии. Тут бы разобраться, с чем связаны такие перепады, когда россиянки громят Венгрию — 17:12 и Грецию — 13:4, а между этими матчами уступают Австралии, теряя шанс на медали. Но до широкого круга читателей дошли только слова Белофастова о мизерных зарплатах в сборной.

Женская ватерпольная сборная под управлением одного из тренеров «Синтеза-УОР» Андрея Белофастова легко победила на групповом этапе, будучи сильнее таких конкурентов, как команды Канады и Венгрии. Фото 1obl.ru

Слабое выступление слабого пола



«Прямо сейчас» стоит говорить о не самом успешном выступлении дебютанта сборной Татарстана Вероники Андрусенко. Расчет был прежде всего на эстафеты, ведь у Вероники в копилке есть две награды с комбинированных эстафет, завоеванные на чемпионатах мира 2013 и 2017 годов. Но сейчас Андрусенко сделала ощутимый шаг назад. В смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем она плыла только в утренней части программы, а вечером партнеры и партнерши, увы, не сохранили шансы на потенциальную бронзу, и финишер Дарья Устинова была пятой.

Но предъявлять к ней претензии могут остальные участники этой эстафеты, а не сама Вероника, которая плыла в Кванджу слабее Дарьи. В эстафете 4 по 200 вольным стилем с участием Андрусенко Россия также была пятой. А в комбинированной эстафете Вероника и вовсе не попала в состав, правда, там и наши девушки откровенно накосячили в утренней программе заплывов, показав 12-е время и не попав в финал. Такой результат — всего лишь олимпийская лицензия (то есть право выступить на Олимпиаде); огромное разочарование для сборной, которая была второй на прошлом ЧМ. Но с нынешними секундами Андрусенко рискует не попасть даже в число участниц комбинированной эстафеты.

Итоги ЧМ демонстрируют слабость нашей женской части сборной. Полтора десятка лет девушки были лучом света в темном царстве российского плавания, когда медали «по капельке» выжимали Станислава Комарова, наша Яна Мартынова, Анастасия Зуева… Но времена меняются. Мартынова успела отбыть дисквалификацию, которая, кстати, завершилась как раз во время нынешнего ЧМ, но в 31 год решила в спорт не возвращаться. Зуева успела выйти замуж, стать Фесиковой и уйти с радаров мирового плавания. По итогам ЧМ-2019 это произошло и с Андрусенко.

С нынешними секундами Андрусенко рискует не попасть даже в число участниц комбинированной эстафеты. Фото teamrussia.pro

Тем не менее нынешние четыре медали — три у Ефимовой и одна у Васькиной — это столько же, сколько ранее вся сборная могла завоевать по итогам целых соревнований, как, к примеру, в Казани-2015. Другое дело, что «темное царство» сейчас заметно позолотилось, посеребрилось и побронзовело усилиями мужской части сборной.

С чем связана деградация немецкого плавания

Среди большого количества мировых рекордов ЧМ нужно выделить рекордные секунды венгра Кристофа Милака, показанные им в полуфинале на 200 метров баттерфляем. Дело в том, что с этим самым Милаком был связан незримой ниточкой наш Егор Куимов из СК «Синтез». Куимов, кстати, побеждал Милака на юниорском первенстве Европы 2016 года в Венгрии, а потом обыграл его по юниорам на чемпионате Европы-2017 в Израиле. На чемпионате мира среди юниоров-2017 в США они уже поменялись местами, но и тогда Куимов выступил очень хорошо, установив новый рекорд России — 51.16 (был обновлен результат Евгения Коротышкина, который установил его, выступая еще в плавательном костюме).

Сейчас Милак, который на год моложе Куимова, перешел в «другую лигу», и Егору надо догонять. Тем более что есть такой пример, как 17-летний соотечественник Андрей Минаков, завоевавший серебро на его, куимовской дистанции, 100 метров баттерфляем, и отобравший у татарстанца рекорд России.

Сейчас Милак, который на год моложе Куимова, перешел в «другую лигу», и Егору надо догонять. Фото minsport.tatarstan.ru

По итогам чемпионата мира произошло знаковое событие, оставшееся незамеченным широкой спортивной общественностью. Сборная Австралии по плаванию завоевала пять золотых медалей и догнала в неофициальном зачете сборную Германии — теперь у обеих плавательных держав по 79 золотых медалей за всю историю мировых чемпионатов. Правда, в общей таблице наград с водных чемпионатов мира Германия продолжает опережать Австралию за счет более успешных выступлений в прыжках в воду: 93:88. Причем львиная доля этих наград была завоевана во времена ГДР блестящими пловчихами из Восточной Германии.

Экс-советский пловец, а ныне тренер сборной Украины Михаил Зубков, хорошо знакомый с положением дел в нынешней Германии, объяснил причины этой стремительной деградации в области спорта в целом и плавания в частности: «Руководство страны и народ не считают необходимым вкладываться в спорт высших достижений. Там очень велико влияние общественности, особенно в местных землях. И при распределении бюджета никогда не потратят, допустим, какую-то серьезную сумму на подготовку сильного спортсмена. Может быть, эта сумма пойдет на приобщение к массовому спорту, или ее пустят на социальные нужды, и это будет оправданно с точки зрения местных бюргеров. В Германии говорят, что не нуждаются именно в таком доказательстве того факта, что мы лучше, мы это и так знаем».

Олимпийские прогнозы

Лучше всего ситуация выглядит относительно Александра Красных и его эстафетной команды. Эстафета 4 по 200 метров непредсказуема: за последние 10 лет ее выигрывали США, Англия, Франция, теперь вот Англия, а в призерах были Китай, Япония и Россия, которая выглядит наиболее стабильной из всех. Увы, негативная часть этой стабильности в том, что у нас нет «золота». Но при этом у нас выросла молодая (самым опытным Красных и Довгалюку будет в Токио по 25 лет, Вековищеву — 22, Малютину — 21), сбалансированная, полностью укомплектованная дружина, когда тренерам нет необходимости «затыкать дыры» в составе. В соревновательный день, когда проходят предварительный и финальные старты в «гордости нации», каждый из ее участников может быть сконцентрирован только на ней. На ЧМ в Кванджу тренеры сборной «дергали» только Вековищева, чтобы он проплыл в смешанной эстафете 4 по 100 вольным стилем и в утренней программе комбинированной эстафеты. И это было уже по завершении эстафеты 4 по 200.

Эстафета 4 по 200 метров непредсказуема: за последние 10 лет ее выигрывали США, Англия, Франция, теперь вот Англия, а в призерах были Китай, Япония и Россия, которая выглядит наиболее стабильной из всех. Фото Максима Платонова

Вековищев в призовой комбинированной эстафете выступал несколько вынужденно, поскольку представитель вольного стиля, да еще и специализирующийся на 200 метров, плыл сотню баттерфляем. Пока это единственная коронная дистанция Егора Куимова. И в перспективах на Токио-2022 российский состав (Рылов — Пригода — Минаков — Гринев) готов бороться за победу, а запасные (Колесников — Чупков — Куимов, как нам хотелось бы, — Морозов) способны гарантировать место в финале. Было бы совсем радужно, если бы в этом составе Тарасевич заменил на стартовом этапе Колесникова, который был бы, помимо плавания на спине, задействован в вольном стиле. Тогда у Татарстана появится еще один явственный шанс на две медали.

Андрусенко, увы, нужно бороться за само участие, поскольку явный лидер в вольном стиле сейчас Мария Каменева, а Вероника рискует потерять и место второго номера сборной.

Спинисты Тарасевич, Ирина Приходько, Никита Королев потенциально будут среди кандидатов Токио-2020, но для участия на Олимпиаде, а тем более для борьбы за медали им необходимы сверхусилия. Приходько и Королев уже экспериментируют на воде — Ирина пробует себя на длинных дистанциях вольным стилем, а Никита стартует в баттерфляе. В этом плане возникает вопрос: почему бы им не «прицепить брасс» и не попробовать себя в комплексном плавании? Увы, в нынешней России оно выглядит очень убого. Даже такие звезды плавания, как Фелпс, Лохте и Сун Янь, венгры Чех и Хосшу, испанка Бельмонте пополняют свои коллекции медалями с комплекса, совмещая старты на них с выступлениями в профильных стилях, а у нас последняя медаль с чемпионата Европы датируется 2008 (!) годом. Это бронза Яны Мартыновой, еще один повод вспомнить нашу легендарную пловчиху.

У нас последняя медаль в комплексном плавании с чемпионата Европы датируется 2008 годом. Это бронза Яны Мартыновой. Фото evening-kazan.ru

А напоследок я скажу…

Под занавес я хочу напомнить Казань-2015, точнее, последнюю пресс-конференцию, на которой Сальникова готовы были сожрать буквально все. Я и сам тогда мог присоединиться к критикам, если бы не опыт. Помнится, в 2011 году несколько наших шахматистов на чем свет горит костерили тренерский штаб хоккейной сборной России, безропотно сливавшей Чехии бронзу чемпионата мира. Вячеслав Быков наверняка икал, не переставая, от проклятий гроссмейстеров, которые я прервал всего лишь одним вопросом: «Хорошо, а кто вместо Быкова?» Приблизившись к цейтноту, один из них ответил вопросом на вопрос: «А Тихонов еще жив?»

Виктор Васильевич был тогда жив, но руководству федерации хоккея пришлось вытаскивать Зинэтулу Билялетдинова из «Ак Барса», поскольку вопрос со сменой тренерского штаба нужно решать вдумчиво, а не ради «перемен, мы ждем перемен». Вот и Сальникова можно было бы поменять, но плавательная общественность решила дождаться не перемен, а результатов и в 2016 году продлила его полномочия на посту президента федерации плавания России. Заметим, что это также произошло в Казани, поэтому в нынешних успехах нашей сборной есть и прямой (Александр Красных), и косвенный вклад Татарстана.

А успех ощутим: 16 медалей, из них три золотые, это рекорд в истории национального плавания, включая времена СССР. В целом, у постсоветской России только восемь чемпионов мира — и четверо из них выступали в Кванджу. Важно, что у нас расширился круг медалистов, к признанным лидерам присоединились Васькина, Гринев, Костин, Малютин, Минаков.

Сальникова можно было бы поменять, но плавательная общественность решила дождаться не перемен, а результатов и в 2016 году продлила его полномочия на посту президента федерации плавания России. Фото Олега Тихонова

В предпоследний день чемпионата мира произошла трагедия, косвенно связанная с соревнованиями. В одном из ночных клубов обрушился навесной этаж, погибли два гражданина Южной Кореи. Пострадали порядка десяти человек, в том числе участники соревнований из Бразилии, Голландии, Италии, Новой Зеландии и США. Все это произошло в 2:30 ночи по местному времени, когда «спят усталые игрушки, книжки спят», и, конечно, спортсменам также надо было как минимум находиться по месту проживания. Заметим, что россиян в числе пострадавших не было.

Вообще, судьба этого состава сборной России представляется очень светлой. Собственно, она уже такая. Мало кто знает, что члены этой команды могли оказаться в самолете с трагической судьбой, летевшем в конце 2016 года в Сирию. Том самом, в котором погибли артисты, журналисты и доктор Лиза.

