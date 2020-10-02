Сегодня состоится федеральная премьера фильма об истории ватерпольной команды «Синтез»

Сегодня состоится федеральная премьера документального фильма об истории водного поло в Республике Татарстан и ватерпольного клуба «Синтез».

Показ начнется в 17.00, перед трансляцией матча 3-го тура чемпионата России по водному поло между казанским «Синтезом» и московским «Динамо».

В фильме собраны воспоминания ветеранов спорта и водного поло, руководителей и шефов команды разных лет. Они рассказывают о судьбе команды, основанной в 1974 году, неоднократно выигрывавшей чемпионат РСФСР, чьи воспитанники побеждали в первенстве СССР среди юношей, что было уникальным событием для ТАССР.

Над созданием фильма работали около года при поддержке ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТАИФ».

Напомним, ранее премьера фильма состоялась на телеканале ТНВ.