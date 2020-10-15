Ватерполисты «Синтеза» отправились на матчи 5-го тура чемпионата России

Ватерполисты «Синтеза» отправились в Подмосковье на матчи 5-го тура чемпионата России по водному поло.

Казанцам предстоит провести две игры против местного «Штурма-2002". Подмосковную команду тренирует бывший игрок «Синтеза» Дмитрий Дудкин. Состав «Штурма» преимущественно состоит из воспитанников подмосковных ДЮСШ.

Встречи пройдут в городе Руза. Первая игра состоится 16 октября в 19:30, ответный матч — 17 октября в 12:00 по мск.

Напомним, ранее «Синтез» дважды уверенно обыграл «ЦОП Москомспорта». После 4-х туров команда Марата Закирова единолично лидирует в чемпионате страны со 100-процентным результатом.