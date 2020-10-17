Ватерполисты «Синтеза» обыграли «Штурм-2002»

Фото: Пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Казанский ватерпольный клуб «Синтез» обыграл на выезде подмосковный «Штурм-2002» в первой игре пятого тура чемпионата России. Матч завершился со счетом 11:19 в пользу гостей из Казани, сообщила пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Самым результативным в составе «Синтеза» стал Адель Латыпов — 4 мяча в ворота соперника. Команда быстро распечатала ворота. На 21-й секунде матча отличился Никита Деревянкин.

Сегодня в Рузе соперники проведут второй поединок пятого тура чемпионата России. Начало в 12.00 мск.

