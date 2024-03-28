«Один из старших юношей начал держать Уразу, но ему стало плохо»

Тренер «КОС-Синтез-УОР» Анвар Галимзянов о подготовке к плей-офф

Фото: предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

29 марта в «Оргсинтезе» стартует плей-офф открытого чемпионата России по водному поло. «КОС-Синтез-УОР» встретится с национальной сборной Белоруссии. Перед этим противостоянием эксклюзивное интервью спортивной редакции «Реального времени» дал член тренерского штаба казанцев Анвар Галимзянов.

«Мы даже сыграли общим составом один тренировочный матч»

— Анвар, вы, как говорят, «остались на хозяйстве», пока главный тренер «КОС-Синтез-УОР» Николай Шепелев работал в штабе молодежной и юниорской сборной страны. Получили опыт самостоятельной работы?

— Дело в том, что мы работали с Николаем Викторовичем по разработанному плану, и не надо забывать, что определенный период мы провели совместно с первой командой, поскольку и там и там недосчитались множества игроков, уехавших в распоряжение сборных страны. Да, в первой команде тоже были потери из-за отъезда игроков в национальную сборную страны, мы не просто подключались к тренировкам «КОС-Синтеза», но даже сыграли общим составом один тренировочный матч против МК СШОР «Восток», который приезжал в Казань на спарринги.

— Вот это сейчас и может вызвать проблемы, поскольку получается, что игроки молодежных, юниорских сборных и те, кто не поехал в их распоряжение могут находиться в разной степени игровой и физической готовности, и за последнюю неделю перед игрой с Белоруссией вам необходимо было всех приводить в общее соответствие.

— Начнем с того, что с завершением регулярного чемпионата, нам необходимо было заняться физической подготовкой, что называется, снова нарастить объем. В итоге мы поработали над функциональной подготовкой, много плавали, индивидуально работали над бросковой техникой, над передачами, то есть пытались усовершенствовать базу водного поло. А в планах подготовки к конкретному сопернику по матчам за 7-е, 8-е места, мы договорились сыграть спарринги с командой старших юношей под руководством Артура Хабибуллина, которая выступает в первенстве страны до 18 лет (2007 год рождения и моложе). Правда, необходимо оговориться, что ряд игроков входят и в нашу команду, и одновременно в его состав. Сыграли два поединка, поставив перед тренировочными матчами цель: уделить дополнительное внимание розыгрышу численного большинства. Считаю проведенные спарринги очень удачными, несмотря на то, что мы провели их без своих лидеров, поскольку голкипер Родион Тимофеев, полевые игроки Азат Ганиев и Раиль Тазиев остались в распоряжении «КОС-Синтеза», участвуя в тренировочном процессе основной команды и в двухсторонках. Там был и наш бомбардир Богдан Комаров, но он, после сбора с молодежной сборной в Турции, приболел.

Считаю проведенные спарринги очень удачными. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

«Прогресс во второй части регулярного чемпионата заметен невооруженным взглядом»

— Команды внизу турнирной таблицы находятся в разных условиях. Три команды, «КОС-Синтез-УОР», вторые команды Москвы и Астрахани находились примерно в одинаковых условиях, поскольку их игроки были задействованы в сборной молодежке, юниорах, плюс к тому же выступают в первенстве России за старших юношей. Но сборная Белоруссии более возрастная, там совсем немногие задействованы в юниорском составе «Белой Руси», выступающем в открытом первенстве России, и как сейчас ваши соперники решали вопрос с недостатком игровой практики, после завершения регулярного чемпионата.

— Да, тут следует признать, что у соперников существуют серьезные проблемы со спаррингами, поскольку ранее они играли с соседями из Украины, Литвы, Молдовы, а также Польши, Словакии и Чехии, сейчас этой возможности нет, в том числе и поэтому заявились в открытый чемпионат России. По приезду в Казань, узнаем у них, как выбирались из ситуации, возможно, пришлось повариться в собственном соку, уделяя все внимание все той же базовой ватерпольной подготовке.

— Серия плей-офф пришлась по времени вначале на старт Уразы, затем и Великого поста. В среде спортсменов-любителей много кто соблюдает религиозные обряды. У вас таковые нашлись?

— Не будет секретом, что всегда пост держал наш великий голкипер Николай Максимов, бывший вратарь «Синтеза». Что касается остальных игроков, знаю, что один наш ватерполист-татарин никогда не ест свинину, это, что касается религиозности, а у наших старших юношей один начал держать уразу, но уже в процессе ему стало так плохо, что тошнило. Все-таки большие физические нагрузки требуют постоянной подпитки организма, еды-питья. Это еще выбивает из тренировочного процесса.

— Согласен, в этом плане необходим опыт тех же мусульман из Азии и Северной Африки, помнится, на мировом чемпионате по футболу в России, соперниками нашей сборной по отборочной группе были сразу две команды, чьи игроки массово держали Уразу — Саудовская Аравия и Египет.



Прогресс во второй части регулярного чемпионата заметен невооруженным взглядом. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

Наставник «КОС-Синтез» Евгений Ярощук отметил, что «КОС-Синтез-УОР» набирает оптимальную форму уже после Нового года, когда все сыгрываются. Это он видел в прошлом, когда сам тренировал, сейчас это заметно со стороны. Вам, как тренеру дубля, не хотелось, чтобы, допустим, сезон состав команды не менялся, и можно было, наконец-то , побороться за выход в основной плей-офф и борьбу за место с шестерке сильнейших.

— Прогресс во второй части регулярного чемпионата заметен невооруженным взглядом. Это идет в противоречие с базовым принципом существования дубля, который обязан готовить резерв для основного состава. Помимо того, более старшие парни могут уходить в армию, плюс необходимо место в составе для юных, которые происходят из числа старших юношей, те же Салим Абдуллин, Роман Блохин, Ян Полозенко, совмещающие сейчас выступления за «КОС-Синтез-УОР» и команду старших юношей под управлением Артура Хабибуллина. Еще и Артур Ихсанов, который, как и Комаров, приболел, после сбора в Турции, видимо, там бродил какой-то вирус.

«Шепелев старается дать игровое время обоим заявленным на матч голкиперам»

— Кстати, рыская по европейским чемпионатам, нашел в составе команды «Ниццы» Леона Полозенко, это достаточно редкая фамилия. У Яна, как принято было спрашивать во времена Советского Союза, нет «родственников за границей»?

— Думаю, что нет, скорее всего однофамильцы.

— В этом году ватерпольный «Синтез» отмечает свое 50-летие, и у него есть схожесть с теми временами, когда создавалась команда, это отличная работа местной спортшколы. Тогда, с зарождением команды, сразу появились такие сильные воспитанники 1960—1961 годов рождения. С одной разницей: Николай Шарафеев стал прекрасным голкипером, но затем пришлось ждать полтора десятка лет, пока в Казани не вырос Дмитрий Дудкин, 1976 года рождения. Затем еще 14 лет до вашего прихода в команду (Анвар Галимзянов — 1990 года рождения). Затем еще 9 лет до появления Саратова и Чиркова. Зато сейчас — Чирков, Сергеев, в «КОС-Синтезе» сразу трое — Тимофеев, Бадьяров, Кудрявцев. В чем секрет такого урожая на голкиперов высокого уровня?



Только «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» располагают бригадами практически полноценных вратарей, и все они воспитанники своей школы. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

— Никогда не задумывался об этом. О себе скажу, что даже в детско-юношеской школе какое-то время был едва ли не единственным вратарем, пока в нашей команде не появился практически мой ровесник, Рудольф Кошкаров. Он, вместе с Игорем Плискевичем переехал в Казань на юниорском уровне, еще до окончания средней школы, которую парни оканчивали уже в столице Татарстана. А так, да, вратарей, рожденных в Казани было немного.

Касаемо нынешней «урожайности», то необходимо понимать, что место в воротах одно, и необходимо загружать в тренировочном процессе всех. Поэтому голкипер, который на конкретный тренировочный день остается без игровой практики, у нас выполняет во время занятий физическую нагрузку, чтобы оставаться в тонусе. Во время матчей Николай Викторович старается дать игровое время обоим заявленным на матч голкиперам, а в тренировочном процессе нам помогает тренерский штаб основной команды, подключая одного из наших вратарей к занятиям, тем более что зачастую кто-то из вратарей «КОС-Синтеза» задействован в сборной страны.

(Тут необходимо добавить, что только «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» располагают бригадами практически полноценных вратарей, и все они воспитанники своей школы. Волгоград, Астрахань, Санкт-Петербург, у каждой из них ярко выражены роли первого и запасного голкиперов, причем как минимум один из вратарской бригады не является собственным воспитанником).

(Окончание следует)