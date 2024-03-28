Новости спорта

08:53 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Один из старших юношей начал держать Уразу, но ему стало плохо»

07:00, 28.03.2024

Тренер «КОС-Синтез-УОР» Анвар Галимзянов о подготовке к плей-офф

«Один из старших юношей начал держать Уразу, но ему стало плохо»
Фото: предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

29 марта в «Оргсинтезе» стартует плей-офф открытого чемпионата России по водному поло. «КОС-Синтез-УОР» встретится с национальной сборной Белоруссии. Перед этим противостоянием эксклюзивное интервью спортивной редакции «Реального времени» дал член тренерского штаба казанцев Анвар Галимзянов.

«Мы даже сыграли общим составом один тренировочный матч»

Анвар, вы, как говорят, «остались на хозяйстве», пока главный тренер «КОС-Синтез-УОР» Николай Шепелев работал в штабе молодежной и юниорской сборной страны. Получили опыт самостоятельной работы?

Дело в том, что мы работали с Николаем Викторовичем по разработанному плану, и не надо забывать, что определенный период мы провели совместно с первой командой, поскольку и там и там недосчитались множества игроков, уехавших в распоряжение сборных страны. Да, в первой команде тоже были потери из-за отъезда игроков в национальную сборную страны, мы не просто подключались к тренировкам «КОС-Синтеза», но даже сыграли общим составом один тренировочный матч против МК СШОР «Восток», который приезжал в Казань на спарринги.

Вот это сейчас и может вызвать проблемы, поскольку получается, что игроки молодежных, юниорских сборных и те, кто не поехал в их распоряжение могут находиться в разной степени игровой и физической готовности, и за последнюю неделю перед игрой с Белоруссией вам необходимо было всех приводить в общее соответствие.

Начнем с того, что с завершением регулярного чемпионата, нам необходимо было заняться физической подготовкой, что называется, снова нарастить объем. В итоге мы поработали над функциональной подготовкой, много плавали, индивидуально работали над бросковой техникой, над передачами, то есть пытались усовершенствовать базу водного поло. А в планах подготовки к конкретному сопернику по матчам за 7-е, 8-е места, мы договорились сыграть спарринги с командой старших юношей под руководством Артура Хабибуллина, которая выступает в первенстве страны до 18 лет (2007 год рождения и моложе). Правда, необходимо оговориться, что ряд игроков входят и в нашу команду, и одновременно в его состав. Сыграли два поединка, поставив перед тренировочными матчами цель: уделить дополнительное внимание розыгрышу численного большинства. Считаю проведенные спарринги очень удачными, несмотря на то, что мы провели их без своих лидеров, поскольку голкипер Родион Тимофеев, полевые игроки Азат Ганиев и Раиль Тазиев остались в распоряжении «КОС-Синтеза», участвуя в тренировочном процессе основной команды и в двухсторонках. Там был и наш бомбардир Богдан Комаров, но он, после сбора с молодежной сборной в Турции, приболел.

Считаю проведенные спарринги очень удачными. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

«Прогресс во второй части регулярного чемпионата заметен невооруженным взглядом»

Команды внизу турнирной таблицы находятся в разных условиях. Три команды, «КОС-Синтез-УОР», вторые команды Москвы и Астрахани находились примерно в одинаковых условиях, поскольку их игроки были задействованы в сборной молодежке, юниорах, плюс к тому же выступают в первенстве России за старших юношей. Но сборная Белоруссии более возрастная, там совсем немногие задействованы в юниорском составе «Белой Руси», выступающем в открытом первенстве России, и как сейчас ваши соперники решали вопрос с недостатком игровой практики, после завершения регулярного чемпионата.

Да, тут следует признать, что у соперников существуют серьезные проблемы со спаррингами, поскольку ранее они играли с соседями из Украины, Литвы, Молдовы, а также Польши, Словакии и Чехии, сейчас этой возможности нет, в том числе и поэтому заявились в открытый чемпионат России. По приезду в Казань, узнаем у них, как выбирались из ситуации, возможно, пришлось повариться в собственном соку, уделяя все внимание все той же базовой ватерпольной подготовке.

Серия плей-офф пришлась по времени вначале на старт Уразы, затем и Великого поста. В среде спортсменов-любителей много кто соблюдает религиозные обряды. У вас таковые нашлись?

Не будет секретом, что всегда пост держал наш великий голкипер Николай Максимов, бывший вратарь «Синтеза». Что касается остальных игроков, знаю, что один наш ватерполист-татарин никогда не ест свинину, это, что касается религиозности, а у наших старших юношей один начал держать уразу, но уже в процессе ему стало так плохо, что тошнило. Все-таки большие физические нагрузки требуют постоянной подпитки организма, еды-питья. Это еще выбивает из тренировочного процесса.

Согласен, в этом плане необходим опыт тех же мусульман из Азии и Северной Африки, помнится, на мировом чемпионате по футболу в России, соперниками нашей сборной по отборочной группе были сразу две команды, чьи игроки массово держали Уразу — Саудовская Аравия и Египет.

Прогресс во второй части регулярного чемпионата заметен невооруженным взглядом. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

Наставник «КОС-Синтез» Евгений Ярощук отметил, что «КОС-Синтез-УОР» набирает оптимальную форму уже после Нового года, когда все сыгрываются. Это он видел в прошлом, когда сам тренировал, сейчас это заметно со стороны. Вам, как тренеру дубля, не хотелось, чтобы, допустим, сезон состав команды не менялся, и можно было, наконец-то , побороться за выход в основной плей-офф и борьбу за место с шестерке сильнейших.

— Прогресс во второй части регулярного чемпионата заметен невооруженным взглядом. Это идет в противоречие с базовым принципом существования дубля, который обязан готовить резерв для основного состава. Помимо того, более старшие парни могут уходить в армию, плюс необходимо место в составе для юных, которые происходят из числа старших юношей, те же Салим Абдуллин, Роман Блохин, Ян Полозенко, совмещающие сейчас выступления за «КОС-Синтез-УОР» и команду старших юношей под управлением Артура Хабибуллина. Еще и Артур Ихсанов, который, как и Комаров, приболел, после сбора в Турции, видимо, там бродил какой-то вирус.

«Шепелев старается дать игровое время обоим заявленным на матч голкиперам»

Кстати, рыская по европейским чемпионатам, нашел в составе команды «Ниццы» Леона Полозенко, это достаточно редкая фамилия. У Яна, как принято было спрашивать во времена Советского Союза, нет «родственников за границей»?

Думаю, что нет, скорее всего однофамильцы.

В этом году ватерпольный «Синтез» отмечает свое 50-летие, и у него есть схожесть с теми временами, когда создавалась команда, это отличная работа местной спортшколы. Тогда, с зарождением команды, сразу появились такие сильные воспитанники 1960—1961 годов рождения. С одной разницей: Николай Шарафеев стал прекрасным голкипером, но затем пришлось ждать полтора десятка лет, пока в Казани не вырос Дмитрий Дудкин, 1976 года рождения. Затем еще 14 лет до вашего прихода в команду (Анвар Галимзянов — 1990 года рождения). Затем еще 9 лет до появления Саратова и Чиркова. Зато сейчас — Чирков, Сергеев, в «КОС-Синтезе» сразу трое — Тимофеев, Бадьяров, Кудрявцев. В чем секрет такого урожая на голкиперов высокого уровня?

Только «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» располагают бригадами практически полноценных вратарей, и все они воспитанники своей школы. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

Никогда не задумывался об этом. О себе скажу, что даже в детско-юношеской школе какое-то время был едва ли не единственным вратарем, пока в нашей команде не появился практически мой ровесник, Рудольф Кошкаров. Он, вместе с Игорем Плискевичем переехал в Казань на юниорском уровне, еще до окончания средней школы, которую парни оканчивали уже в столице Татарстана. А так, да, вратарей, рожденных в Казани было немного.

Касаемо нынешней «урожайности», то необходимо понимать, что место в воротах одно, и необходимо загружать в тренировочном процессе всех. Поэтому голкипер, который на конкретный тренировочный день остается без игровой практики, у нас выполняет во время занятий физическую нагрузку, чтобы оставаться в тонусе. Во время матчей Николай Викторович старается дать игровое время обоим заявленным на матч голкиперам, а в тренировочном процессе нам помогает тренерский штаб основной команды, подключая одного из наших вратарей к занятиям, тем более что зачастую кто-то из вратарей «КОС-Синтеза» задействован в сборной страны.

(Тут необходимо добавить, что только «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» располагают бригадами практически полноценных вратарей, и все они воспитанники своей школы. Волгоград, Астрахань, Санкт-Петербург, у каждой из них ярко выражены роли первого и запасного голкиперов, причем как минимум один из вратарской бригады не является собственным воспитанником).

(Окончание следует)

Джаудат Абдуллин
СпортВодные виды спорта Татарстан Спортивный клуб Синтез
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Новости спорта

08:53 МСК Все новости
Новости раздела