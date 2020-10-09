Ватерполисты «Синтеза» отправились в Москву на матч против «Москомспорта»

Команда «Синтез» отправилась в Москву на выездной матч 4-го тура чемпионата России по водному поло против ЦОП «Москомспорта». Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Накануне представители клуба, а также ватерполисты получили отрицательные тесты на коронавирус. Заболевших и травмированных в команде нет, казанцы смогут сыграть основным составом.

Матчи против «Москомспорта» пройдут в столице страны 9 октября в 20:30, 10 октября — в 12:00 по мск.

В предыдущем туре «Синтез» дома дважды обыграл московское «Динамо». Фото: realnoevremya.ru

Напомним, после трех сыгранных туров «Синтез» лидирует в чемпионате России со стопроцентным результатом, имея в своем активе шесть побед. Ранее команда Марата Закирова дважды разгромила московское «Динамо».