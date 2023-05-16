Фирме Равиля Зиганшина предъявили «мертвые души» рабочих стройки «Самара Арены»

Кому досталась зарплата строителей «Самара Арены»?

Скандальная история строительства самарского стадиона к ЧМ по футболу силами татарстанского застройщика Равиля Зиганшина обрастает новыми подробностями. Кроме срыва сроков сдачи объекта и строительных дефектов, одному из подконтрольных бизнесмену субподрядчиков — ООО «Тонас» — предъявили незаконные выплаты зарплаты на 159,2 млн рублей. Деньги перечисляли, как было установлено в ходе разбирательства, на счета физлиц, которые не работали в подрядных организациях на стройке арены.

Суд привлек эти фирмы соответчиками, все они, как выяснилось в ходе спора, подконтрольны бизнесмену: ПСО «Казань», «Эстель», «Гранд-проект», «Таткомплект», «Геосфера», «ПК «Бетонстрой», «Поволжское строительное предприятие», «СК «Татдорстрой», ОСК «Ресурс», «Реновация», «СМТ-Интех».

Сам «Тонас» (ранее «Телкомс») тоже был в числе субподрядчиков на самарской стройке. Летом 2021 года фирма обанкротилась, а ее конкурсный управляющий Константин Дудоладов решил поднять и оспорить операции по перечислению зарплаты строителям стадиона:



— Признать недействительными сделками банковские операции, произведенные банком по осуществлению списания денежных средств со счета клиента и зачисления денежных средств на счета физических лиц, не являющихся работниками третьих лиц, в рамках исполнения договора №62043375 от 17 июля 2018 г. о предоставлении услуг в рамках «зарплатных» проектов, — указал он, попросив применить последствия недействительности сделок.

Фото: tvsamara.ru

Экс-руководителю «Тонаса» присудили возмещение убытков на 100 млн

Позднее конкурсник «Тонаса» выставил дополнительные требования: помимо 159,2 млн рублей незаконно перечисленной зарплаты, он попросил взыскать еще 100,3 млн рублей убытков с бывшего руководителя обанкротившейся фирмы Ильгиза Гилязетдинова. Суд заявление удовлетворил, но частично.

Недействительными были признаны операции по списанию зарплатных денег за период с 20.07.2018 по 23.11.2018. В результате суд постановил взыскать в пользу «Тонаса» с фирм:

— ПСО «Казань» — 1,76 млн рублей;

— «Эстель» — 3,12 млн рублей;

— «Гранд-Проект» — 1,1 млн рублей;

— «Таткомплект» — 1,1 млн рублей;

— «Геосфера» — 297 тысяч рублей;

— «ПК «Бетонстрой» — 1,29 млн рублей;

— «Поволжское строительное предприятие» — 381 тысячу рублей;

— «СК «Татдорстрой» — 13,63 млн рублей;

— «ОСК «Ресурс» — 16,05 млн рублей;

— «Реновация» — 9,12 млн рублей;

— «СМТ-ИнТех» — 3,96 млн рублей.

С бывшего директора фирмы «Тонас» — Гилязетдинова — суд постановил взыскать убытки в размере 100,3 млн рублей. В остальной части требований было отказано.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Выплата зарплаты за третьих лиц и в отсутствие договоров подряда

Не согласившись с принятым решением, «Поволжское строительное предприятие» и СК «Татдорстрой» в лице их конкурсного управляющего Алины Сайфетдиновой обратились с апелляционными жалобами, попросив отменить определение Арбитражного суда РТ в части удовлетворения заявления в отношении этих фирм. Позднее и ПСО «Казань» попросило пересмотреть судебный акт в части оспаривания сделки с ним. Но суд пересмотрел дело лишь в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе.

Согласно банковским отчетам, «Тонас» (ранее «Телкомс») перечислял деньги в рамках «зарплатного» проекта на счета физических лиц, не являющихся работниками вышеназванных фирм. Также конкурсник установил, что у должника не было работников в периоды оспариваемых сделок и хозяйственную деятельность организация не вела.

Как говорится в материалах дела, действия «по осуществлению зачислений денежных средств на счета физических лиц, не являющихся работниками должника, в рамках исполнения «зарплатного» проекта ООО «Тонас», в общем размере 152 193 503,51 руб., являются незаконными и необоснованными».

Возражая, бывший директор «Тонаса» Ильгиз Гилязетдинов указал, что фирма выполняла строительные работы на стройках стадионов к чемпионату мира по футболу в Самаре и Саранске. По его словам, строительные работы на указанных объектах вели несколько фирм, в том числе ПСО «Казань», «Поволжское строительное предприятие» и СК «Татдорстрой». Указанные компании выполняли смежные работы на объектах строительства, без которых ООО «Тонас» не могло выполнить свою часть работ, заявлял он суду.

Между тем доказательства совершения зачетов взаимных требований, осуществления строительства на стадионах, а также сведения о заключенных госконтрактах в материалы дела не представлены, говорится в определении арбитража. Доказательства не представили и сами соответчики, указал Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд:

— Таким образом, как верно указано судом первой инстанции, перечисление денежных средств по платежным поручениям (реестрам) было совершено должником в отсутствие договорных или каких-либо иных обязательств и в отсутствие встречного представления. Доказательств, подтверждающих наличие договоров и контрактов, и сами договоры и контракты, заключенные ООО «Тонас» либо ответчиками на выполнение строительных работ на строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре и г. Саранске, материалы дела не содержат.

Гилязетдинов указал, что фирма выполняла строительные работы на стройках стадионов к ЧМ по футболу в Самаре и Саранске. Фото: ru.wikipedia.org/ Satory2001

Налоговики указали, что бухгалтерский баланс ООО «Тонас» в период своей деятельности не представлялся. Согласно ответам от государственных регистрационных органов, какого-либо имущества у должника не выявлено.

Согласно ответу ИФНС России по Московскому району г. Казани, в фирме в августе и сентябре 2018 года числилось 14 работников, в остальные периоды деятельности сотрудники отсутствовали.

— Учитывая изложенные обстоятельства, довод бывшего руководителя об осуществлении взаимных зачетов подлежит отклонению, — сделал вывод апелляционный суд и отметил, что оспариваемыми сделками была уменьшена стоимость активов фирмы в преддверии ее банкротства.

Доводы конкурсника «Татдорстроя» о неизвещении о рассмотрении обособленного спора суд отклонил, поскольку они противоречат материалам дела. «Татдорстрой» является не только одним из ответчиков в обособленном споре по оспариванию сделок должника, но и конкурсным кредитором с суммой требований в 49,8 млн рублей. Не убедили суд и другие пояснения ответчиков:

— Доводы о совершении оспариваемых сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности отклоняются судебной коллегией, поскольку, как указывалось ранее, у должника отсутствуют какие-либо активы, соответственно, данные сделки не могут быть отнесены к сделкам, совершаемым в обычной хозяйственной деятельности должника, так как перечисление заработной платы работникам третьих лиц в размере 159 258 639,26 руб. явно превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период.

Строительные работы на указанных объектах вели несколько фирм, в том числе ПСО «Казань». Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Суд: «Должник преследовал цель вывода ликвидного имущества»

Суд также отметил, что «трудовое законодательство не предусматривает ситуацию, когда обязанность по выплате заработной платы работникам работодатель передает третьему лицу». Обращаясь с заявлением, конкурсный управляющий «Тонаса» указал на заинтересованность ответчиков.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем «СК Татдорстрой» является ООО «Ватан», обладающее 100% долей в уставном капитале. Учредителем ООО «Ватан», обладающим 100% долей в уставном капитале общества, является Равиль Хабибуллович Зиганшин. В ООО «Ватан» управляющая компания — ООО «Глобус». Учредителем ООО «Глобус» является Ильгиз Расимович Гилязетдинов.

— Таким образом, ООО «Тонас» и ответчики являются подконтрольными обществами Зиганшина Равиля Хабибулловича, — указал суд.

Кроме того, бухгалтерский учет ООО «Телкомс» (ООО «Тонас») велся в базе «1 С: Предприятие», в котором также велся бухгалтерский учет ответчиков. Таким образом, как правомерно отметил суд первой инстанции, должник ООО «Тонас» и ответчики входят в одну группу, конечным бенефициаром вышеуказанных организаций является Равиль Хабибуллович Зиганшин, говорится в определении.

Фото: realnoevremya.ru

— Перечисление денежных средств за ответчиков с целью исполнения обязательств по их выплате заработной платы очевидно свидетельствовало о том, что должник не руководствовался интересами наибольшего удовлетворения требований кредиторов, а преследовал цель вывода ликвидного имущества. Это, в свою очередь, не могло не породить у любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота сомнений относительно правомерности отчуждения. Поэтому ответчики, проявляя обычную степень осмотрительности, должны были принять дополнительные меры, направленные на проверку обстоятельств, при которых должник исполнил за них обязательства по выплате заработной платы, — отметил суд.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о признании недействительными перечислений денежных средств, отметила апелляционная инстанция и оставила без изменения решение татарстанского арбитража.



Василя Ширшова