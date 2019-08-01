Арбитраж Татарстана не взыскал с компании Зиганшина 2 млрд рублей в пользу строителей стадионов в Самаре и Саранске

Арбитражный суд Татарстана отказал в удовлетворении иска ООО «Стальмонтаж Электросталь» к ООО «СК «Татдорстрой» Равиля Зиганшина. Субподрядчик строительства стадионов в Самаре и Саранске требовал со своего подрядчика 2,2 млрд рублей.

Решение было вынесено 26 июля, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Теперь же компания из Электростали должна выплатить 200 тысяч рублей в качестве госпошлины.

Компания требовала взыскать 2,2 млрд рублей с «Татдорстроя» и ПСО «Казань». Ответчики утверждали, что субподрядчик выполнил работы только на 800 млн рублей.

Напомним, что «Татдорстрой» был признан банкротом еще 3 июля 2019 года. Процедура продажи имущества компании будет длиться не менее полугода. Конкурсным управляющим утвержден Михаил Павлов.