Суд признал подлинность подписи Зиганшина в договоре поручительства на 0,9 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана принял отчет экспертизы о подлинности подписи главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина в договоре поручительства на 897 млн рублей. Теперь компания обязана выплатить эти деньги «Татфондбанку».

Арбитраж встал на сторону АСВ, выступающего конкурсным управляющим прогоревшего банка, передает «Коммерсант».

Напомним, что ПСО «Казань» выступило поручителем ООО «Урман», бравшего в ТФБ кредит на почти 0,9 млрд рублей. На суде представители застройщика утверждали, что подпись Зиганшина подделана и документ не является действительным. Документ был направлен на экспертизу.