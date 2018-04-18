Фестиваль «Рахлинские сезоны»: предчувствие и любовь
В ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева прошел очередной концерт международного фестиваля «Рахлинские сезоны». Впрочем, просто очередным его назвать было бы неверно. Впервые в истории ГСО РТ телеканал классической музыки «Медичи ТВ» вел онлайн-трансляцию программы, которой дирижировал Александр Сладковский.
Триумф и боль
Приезд в Казань телеканала «Медичи ТВ» само по себе уже сенсация. Получилось так, что концерт татарстанского симфонического в прямом эфире шел на весь мир. А это серьезное продвижение одного из татарстанских культурных брендов.
Еще одно отрадное и знаковое событие произошло на минувшей неделе. Александр Сладковский продирижировал в Риме несколько концертов с оркестром Санта-Чечилия, солировал Николай Луганский. Программа включала в себя русскую музыку — сочинения Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского. И эти римские весенние гастроли были триумфом российского дирижера.
Поэтому начало вчерашнего концерта выглядело совершенно логично: в начале первого отделения оркестр легко и бравурно исполнил Торжественный и церемониальный марш английского композитора-романтика Эдуарда Элгара. Того самого, про которого Бернард Шоу сказал, что Элгар в английской музыке занимает то же место, что Бетховен в немецкой.
Вообще, все первое отделение концерта было отдано музыке сэра Эдуарда Элгара, которого не очень часто исполняют в России, и Казань не является исключением. Включение его произведений в программу «Рахлинских сезонов» — это некий отсыл к опыту Натана Рахлина, для которого просвещение публики, воспитание у нее хорошего музыкального вкуса было одной из приоритетных задач. Сейчас можно уверенно сказать, что опыт Рахлина перенял и успешно развивает маэстро Сладковский.
Отзвучал марш, и настрой концерта резко изменился. Зазвучал концерт Элгара для виолончели с оркестром. Солировал известный немецкий виолончелист Даниэль Мюллер-Шотт, в свое время получивший высшую награду в юношеском конкурсе им. П. Чайковского. Мюллер-Шотт считается сейчас одним из лучших виолончелистов мира.
Концерт Элгара для виолончели с оркестром был написан в 1919 году под впечатлением трагических событий — Первой мировой войны. Для Элгара вдруг перестал существовать привычный порядок вещей, привычная и спокойная Европа, он понял, насколько хрупок мир, который нас окружает. Все эти печальные размышления вылились в его концерт, который из-за неудачного первого исполнения долгое время не был популярен, и по-настоящему слушатели оценили его лишь в 60-е годы прошлого века.
Естественно, что программа «Рахлинских сезонов» составлялась задолго до концерта, возможно, за год. Но каким-то провидческим образом маэстро Сладковский исполнил концерт английского романтика именно в эти тревожные дни, когда мир, кажется, вот-вот может перейти роковую черту.
Маэстро был лаконичен и печален, словно боясь нарушить какое-то хрупкое равновесие, некий мировой порядок. И интеллектуальная игра Мюллера-Шотта словно подчеркивала и горесть судьбы тех, кто пострадал в Первой мировой войне, и страх перед тем, что все, к сожалению, может повториться.
Без премьер невозможно
Как известно, Натан Рахлин любил премьеры и щедро дарил их казанцам. Так же и Александр Сладковский. В течение сезона в программках к концертам мы часто видим ремарку «первое исполнение в Казани». Не стал исключением и вчерашний концерт. В рамках «Рахлинских сезонов» второе отделение было отдано Седьмой симфонии чешского романтика Антонина Дворжака. Казанцы услышали ее впервые.
Дворжак написал Седьмую симфонию в 1885 году — в не самый лучший период своей жизни, когда шли споры с издателем, когда надо было проталкивать свои сочинения, которые не всегда охотно исполняли. Естественно, что Александр Сладковский переходит от частного к общему. Для него Седьмая симфония — это разговор о тотальном одиночестве человека в современном мире. Экзистенциальность сквозит в трактовке симфонии Дворжака, и маэстро словно отрешен от суетности мира, погружен в себя и фатально одинок.
Элгар и Дворжак, два таких разных автора, которые объединены лишь принадлежностью к одному направлению в искусстве — романтизму, совпали в видении Сладковского, в его отношении к человеку. Просто человеку, не герою. Такому, что зависит и от стихии, и от капризов сильных мира сего. И квинтэссенция того, что показал вчера на концерте маэстро — это любовь и нежность к этому человеку. И счастье, что вчера с помощью «Медичи ТВ» этот гуманистический посыл увидел весь мир.
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