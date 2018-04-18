Фестиваль «Рахлинские сезоны»: предчувствие и любовь

Фото: Роман Хасаев

В ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева прошел очередной концерт международного фестиваля «Рахлинские сезоны». Впрочем, просто очередным его назвать было бы неверно. Впервые в истории ГСО РТ телеканал классической музыки «Медичи ТВ» вел онлайн-трансляцию программы, которой дирижировал Александр Сладковский.

Триумф и боль

Приезд в Казань телеканала «Медичи ТВ» само по себе уже сенсация. Получилось так, что концерт татарстанского симфонического в прямом эфире шел на весь мир. А это серьезное продвижение одного из татарстанских культурных брендов.

Еще одно отрадное и знаковое событие произошло на минувшей неделе. Александр Сладковский продирижировал в Риме несколько концертов с оркестром Санта-Чечилия, солировал Николай Луганский. Программа включала в себя русскую музыку — сочинения Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского. И эти римские весенние гастроли были триумфом российского дирижера.

Поэтому начало вчерашнего концерта выглядело совершенно логично: в начале первого отделения оркестр легко и бравурно исполнил Торжественный и церемониальный марш английского композитора-романтика Эдуарда Элгара. Того самого, про которого Бернард Шоу сказал, что Элгар в английской музыке занимает то же место, что Бетховен в немецкой.

Вообще, все первое отделение концерта было отдано музыке сэра Эдуарда Элгара, которого не очень часто исполняют в России, и Казань не является исключением. Включение его произведений в программу «Рахлинских сезонов» — это некий отсыл к опыту Натана Рахлина, для которого просвещение публики, воспитание у нее хорошего музыкального вкуса было одной из приоритетных задач. Сейчас можно уверенно сказать, что опыт Рахлина перенял и успешно развивает маэстро Сладковский.

Мюллер-Шотт считается сейчас одним из лучших виолончелистов мира. Фото vk.com/tatarstan_symphony



Отзвучал марш, и настрой концерта резко изменился. Зазвучал концерт Элгара для виолончели с оркестром. Солировал известный немецкий виолончелист Даниэль Мюллер-Шотт, в свое время получивший высшую награду в юношеском конкурсе им. П. Чайковского. Мюллер-Шотт считается сейчас одним из лучших виолончелистов мира.

Концерт Элгара для виолончели с оркестром был написан в 1919 году под впечатлением трагических событий — Первой мировой войны. Для Элгара вдруг перестал существовать привычный порядок вещей, привычная и спокойная Европа, он понял, насколько хрупок мир, который нас окружает. Все эти печальные размышления вылились в его концерт, который из-за неудачного первого исполнения долгое время не был популярен, и по-настоящему слушатели оценили его лишь в 60-е годы прошлого века.

Естественно, что программа «Рахлинских сезонов» составлялась задолго до концерта, возможно, за год. Но каким-то провидческим образом маэстро Сладковский исполнил концерт английского романтика именно в эти тревожные дни, когда мир, кажется, вот-вот может перейти роковую черту.

Маэстро был лаконичен и печален, словно боясь нарушить какое-то хрупкое равновесие, некий мировой порядок. И интеллектуальная игра Мюллера-Шотта словно подчеркивала и горесть судьбы тех, кто пострадал в Первой мировой войне, и страх перед тем, что все, к сожалению, может повториться.

Без премьер невозможно

Как известно, Натан Рахлин любил премьеры и щедро дарил их казанцам. Так же и Александр Сладковский. В течение сезона в программках к концертам мы часто видим ремарку «первое исполнение в Казани». Не стал исключением и вчерашний концерт. В рамках «Рахлинских сезонов» второе отделение было отдано Седьмой симфонии чешского романтика Антонина Дворжака. Казанцы услышали ее впервые.

Второе отделение было отдано Седьмой симфонии чешского романтика Антонина Дворжака. Казанцы услышали ее впервые. Фото vk.com/tatarstan_symphony



Дворжак написал Седьмую симфонию в 1885 году — в не самый лучший период своей жизни, когда шли споры с издателем, когда надо было проталкивать свои сочинения, которые не всегда охотно исполняли. Естественно, что Александр Сладковский переходит от частного к общему. Для него Седьмая симфония — это разговор о тотальном одиночестве человека в современном мире. Экзистенциальность сквозит в трактовке симфонии Дворжака, и маэстро словно отрешен от суетности мира, погружен в себя и фатально одинок.

Элгар и Дворжак, два таких разных автора, которые объединены лишь принадлежностью к одному направлению в искусстве — романтизму, совпали в видении Сладковского, в его отношении к человеку. Просто человеку, не герою. Такому, что зависит и от стихии, и от капризов сильных мира сего. И квинтэссенция того, что показал вчера на концерте маэстро — это любовь и нежность к этому человеку. И счастье, что вчера с помощью «Медичи ТВ» этот гуманистический посыл увидел весь мир.