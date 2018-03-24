Видеоопрос: «Нужен ли Казани мусоросжигательный завод?»
Мусоросжигательный завод начнут строить в поселке Осиново этой осенью — такое заявление на неделе прозвучало в казанском Кремле. Власти обещают, что производство будет экологически безопасным, но его противники продолжают возражать против строительства.
«Нужен ли Казани мусоросжигательный завод и стоит ли его строить в Осиново?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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И результаты этих опросов показывают, Путин набрал в лучшем случае 45 %. в основном 25-30.%. против Путина голосует молодежь, они ставят на опросник песню Виктора Цоя "Мы хотим перемен!".
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