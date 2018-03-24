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Видеоопрос: «Нужен ли Казани мусоросжигательный завод?»

07:00, 24.03.2018 17 Сюжет: МСЗ в Казани: за и против
Видеоопрос: «Нужен ли Казани мусоросжигательный завод?» Фото: Максим Платонов

Мусоросжигательный завод начнут строить в поселке Осиново этой осенью — такое заявление на неделе прозвучало в казанском Кремле. Власти обещают, что производство будет экологически безопасным, но его противники продолжают возражать против строительства.

«Нужен ли Казани мусоросжигательный завод и стоит ли его строить в Осиново?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 24 марта
    Весь мир идёт по пути сортировки мусора и его вторичной переработки, а Татарстан решил травить свой же народ диоксинами со 100% развитием раковых заболеваний
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  • Анонимно 24 марта
    В Казани люди живут. Без разницы, Осиново, не Осиново.
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    Анонимно 24 марта
    И что вы хотите этим сказать? Что где то живуть Нелюди?
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  • Анонимно 24 марта
    Сжигать хорошо когда денег много. Когда их мало нужно перерабатывать.
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  • Анонимно 24 марта
    нужно перерабатывать
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  • Анонимно 24 марта
    Не нужен он нам. НЕ НУЖЕН
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  • Анонимно 24 марта
    Мусоросжигательный завод нужен.Но ставить его надо в том месте где он будет всего меньше вредить людям.Надо просто взять розу ветров и наложить на неё зоны выпадания осадков при разных погодных условиях.Не глупые люди наверно выбирали место для самосыровской свалки.И ещё.Многие такие заводы подразумевают раздельный сбор мусора.За границей люди для таких целей даже приобретают за свои деньги разноцветные пакеты.Ну а теперь пусть каждый читатель предположит что у него на кухне стоят пять разноцветных пакетов с мусором.В наших кухнях это фантастика.
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  • Анонимно 24 марта
    Весь мусор в голове!
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  • Анонимно 24 марта
    Откажитесь от преобритения не перерабатываемой упаковки и производители сами всё сделают! Конечно можно и закон принять и делов то всего одна подпись!
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  • Анонимно 24 марта
    Место неудачное. Все что останется после сжигания полетит в Осиново и Казань. Потому что ветер чаще дует с запада на восток
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  • Анонимно 24 марта
    Согласен на МСЗ, но только после того как первую построят в Боровых. Тогда буду уверен что безвредно.
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  • Анонимно 24 марта
    Может быть,корректнее было ставить вопрос о ликвидации мусора в Самосырове и ежедневнего? Проблема есть,и её надо решить. Лучше с обсуждением. Но,если будет "гордеева узел",то по Песошину.
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  • Анонимно 24 марта
    Конечно нужен если подсчитать сколько нужно мусорных заводов построить надо это пальцев на руках загибать не хватит .
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  • Халим Аймасов 24 марта
    Конечно нужно строить мусорный перерабатывающий завод , но только надо строить это завод там где бы он не наносил ущерба людям и окружающей среде.
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  • Анонимно 24 марта
    Если он и нужен, то явно не в том месте, где сейчас его анонсировали. Только что власти Казани говорили о развитии и прорастании города новыми микрорайонами в направлении Горьковского шоссе - тот же Салават Купере, Радужный, Залесный Сити, а теперь всех отравить?
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    Анонимно 24 марта
    При правильной обработке и фильтрах все будет нормально
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  • Анонимно 26 марта
    А где тут опрос?
    Другие сайты проводят опросы: За кого вы голосовали?.
    И результаты этих опросов показывают, Путин набрал в лучшем случае 45 %. в основном 25-30.%. против Путина голосует молодежь, они ставят на опросник песню Виктора Цоя "Мы хотим перемен!".
    Почему Реальное время отстает?
    Весь интернет гудит; фальсификация!
    Россиян лишили даже права голосования на выборах!
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