Альбина Шагимуратова поразила казанцев бельканто

Фото: Максим Платонов

Накануне Международного женского дня ГСО РТ дал концерт для прекрасной половины своих слушателей. В этот вечер в ГБКЗ им. С. Сайдашева блистала одна из ярких «звезд» мировой оперной сцены Альбина Шагимуратова. Подробности в материале «Реального времени».

«Мы знакомы давно»

Альбина Шагимуратова, которая до сих пор остается солисткой Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, — одна из самых востребованных сейчас в мире певиц. Она с равным успехом выступает на сцене «Метрополитен-опера», «Ла Скала», в Венской опере, Большом и Мариинском театрах.

Поэтому, как она пояснила журналистам на пресс-подходе, ее проявление на сцене казанской оперы проблематично — не совпадают графики. Хотя в этом сезоне казанцы все же услышали ее чарующее сопрано в партии Виолетты в «Травиате». То, что Александру Сладковскому удалось заполучить певицу на концерт в Казань, — поистине королевский подарок нашей публике.

На пресс-подходе выяснилось, что Альбина Шагимуратова и Александр Сладковский знакомы давно, с 2003 года, когда юная Альбина выступала в Санкт-Петербурге на конкурсе Ирины Богачевой, а выступления конкурсантов шли под оркестр, которым дирижировал Сладковский. Кстати, в одном из первых концертов, который дал ГСО РТ с новым тогда главным дирижером Александром Сладковским, солировала Альбина Шагимуратова. Это было осенью 2010 года в Казани.

То, что Александру Сладковскому удалось заполучить певицу на концерт в Казань, — поистине королевский подарок нашей публике



Так что качественный рост татарстанского симфонического произошел на глазах Шагимуратовой. Когда на пресс-подходе певицу спросили, что она думает о качестве игры ГСО РТ, Шагимуратова ответила, что сейчас коллектив может конкурировать не только с лучшими российскими оркестрами, но и со многими зарубежными и ее ощущения от работы с ГСОР РТ «потрясающие».

«Эту программу я в Казани еще не исполняла»

«У нас сейчас уже второй концерт, первый был вчера, мы выступали в президентском проекте, репетировали, так что эти два дня мы провели вместе. Думаю, что вы получите море удовольствия от фантастического голоса, обаяния, музыкальности Альбины, и от репертуара, который сегодня мы с Альбиной вам вместе представим», — предварил концерт Александр Сладковский. По словам Шагимуратовой, она исполнит программу, которую ранее никогда не исполняла в Казани.

Начался концерт мажорно — с увертюры к опере Моцарта «Дон Жуан». Выбор первого номера был в тему — как известно, секрет неотразимости Дон Жуана заключался в том, что он, хоть и ненадолго, но искренне влюблялся в очередную красавицу. Александр Сладковский дирижировал изящно, словно легкий дух Моцарта водил его оркестровой палочкой. Логическое продолжение темы «Дон Жуана» — ария Донны Анны в исполнении Альбины Шагимуратовой, и публика сразу же оказалась в плену у ее мягкого, как будто обволакивающего, сопрано.

Александр Сладковский дирижировал изящно, словно легкий дух Моцарта водил его оркестровой палочкой



Одно из самых сильных мест первого отделения — каватина Нормы из одноименной оперы Беллини. Знаменитая «Каста дива», сложнейшее вокальное сочинение, одно из самых трудных итальянских произведений для сопрано. Единицы певиц справляются с этой арией. Чистота, возвышенность, некое благоговение перед «чистой богиней» было в голосе Шагимуратовой, которой деликатно помогали и оркестр, и маэстро. Тем неожиданней было преображение певицы в игривую, своенравную Розину из «Севильского цирюльника», как и в предыдущем случае, арию предварила изящно продирижированная увертюра к этой опере Россини.



Второе отделение подарило публике встречу с совсем незнакомой Шагимуратовой — озорной и зажигательной, которая может позволить себе и арию Соломбо из «Гражданина Кейджа», кстати, исполнив ее на этом концерте впервые в России, и опереточную Карамболину-Карамболетту, и культовую «Гранаду».

Ну а оркестр то летел галопом «Легкой кавалерии» Зуппе, то, захватывая дух, растворялся в страстном и мистическом цыганском танце из «Кармен» Бизе. А иногда кружил головы празднично настроенному залу тактами вальса Шостаковича. Кстати, одного из самых любимых композиторов маэстро.

1 / 18 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов