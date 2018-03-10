Альбина Шагимуратова поразила казанцев бельканто
Накануне Международного женского дня ГСО РТ дал концерт для прекрасной половины своих слушателей. В этот вечер в ГБКЗ им. С. Сайдашева блистала одна из ярких «звезд» мировой оперной сцены Альбина Шагимуратова. Подробности в материале «Реального времени».
«Мы знакомы давно»
Альбина Шагимуратова, которая до сих пор остается солисткой Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, — одна из самых востребованных сейчас в мире певиц. Она с равным успехом выступает на сцене «Метрополитен-опера», «Ла Скала», в Венской опере, Большом и Мариинском театрах.
Поэтому, как она пояснила журналистам на пресс-подходе, ее проявление на сцене казанской оперы проблематично — не совпадают графики. Хотя в этом сезоне казанцы все же услышали ее чарующее сопрано в партии Виолетты в «Травиате». То, что Александру Сладковскому удалось заполучить певицу на концерт в Казань, — поистине королевский подарок нашей публике.
На пресс-подходе выяснилось, что Альбина Шагимуратова и Александр Сладковский знакомы давно, с 2003 года, когда юная Альбина выступала в Санкт-Петербурге на конкурсе Ирины Богачевой, а выступления конкурсантов шли под оркестр, которым дирижировал Сладковский. Кстати, в одном из первых концертов, который дал ГСО РТ с новым тогда главным дирижером Александром Сладковским, солировала Альбина Шагимуратова. Это было осенью 2010 года в Казани.
Так что качественный рост татарстанского симфонического произошел на глазах Шагимуратовой. Когда на пресс-подходе певицу спросили, что она думает о качестве игры ГСО РТ, Шагимуратова ответила, что сейчас коллектив может конкурировать не только с лучшими российскими оркестрами, но и со многими зарубежными и ее ощущения от работы с ГСОР РТ «потрясающие».
«Эту программу я в Казани еще не исполняла»
«У нас сейчас уже второй концерт, первый был вчера, мы выступали в президентском проекте, репетировали, так что эти два дня мы провели вместе. Думаю, что вы получите море удовольствия от фантастического голоса, обаяния, музыкальности Альбины, и от репертуара, который сегодня мы с Альбиной вам вместе представим», — предварил концерт Александр Сладковский. По словам Шагимуратовой, она исполнит программу, которую ранее никогда не исполняла в Казани.
Начался концерт мажорно — с увертюры к опере Моцарта «Дон Жуан». Выбор первого номера был в тему — как известно, секрет неотразимости Дон Жуана заключался в том, что он, хоть и ненадолго, но искренне влюблялся в очередную красавицу. Александр Сладковский дирижировал изящно, словно легкий дух Моцарта водил его оркестровой палочкой. Логическое продолжение темы «Дон Жуана» — ария Донны Анны в исполнении Альбины Шагимуратовой, и публика сразу же оказалась в плену у ее мягкого, как будто обволакивающего, сопрано.
Одно из самых сильных мест первого отделения — каватина Нормы из одноименной оперы Беллини. Знаменитая «Каста дива», сложнейшее вокальное сочинение, одно из самых трудных итальянских произведений для сопрано. Единицы певиц справляются с этой арией. Чистота, возвышенность, некое благоговение перед «чистой богиней» было в голосе Шагимуратовой, которой деликатно помогали и оркестр, и маэстро. Тем неожиданней было преображение певицы в игривую, своенравную Розину из «Севильского цирюльника», как и в предыдущем случае, арию предварила изящно продирижированная увертюра к этой опере Россини.
Второе отделение подарило публике встречу с совсем незнакомой Шагимуратовой — озорной и зажигательной, которая может позволить себе и арию Соломбо из «Гражданина Кейджа», кстати, исполнив ее на этом концерте впервые в России, и опереточную Карамболину-Карамболетту, и культовую «Гранаду».
Ну а оркестр то летел галопом «Легкой кавалерии» Зуппе, то, захватывая дух, растворялся в страстном и мистическом цыганском танце из «Кармен» Бизе. А иногда кружил головы празднично настроенному залу тактами вальса Шостаковича. Кстати, одного из самых любимых композиторов маэстро.
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