В Камаловском учителей научат любить театр… баллами

Фото: Максим Платонов

Сегодня в ТГАТ имени Г. Камала стартует новый проект — «Педагогическая лаборатория». Он родился в недрах театра, заручившегося поддержкой КФУ. Цель — наладить диалог театра и образовательных структур. Проект, который со временем принесет неплохие моральные дивиденды, абсолютно незатратен. Подробности в материале «Реального времени».

«Мы думаем о будущих зрителях»

«В какой-то момент мы поняли, что недорабатываем в общении с образовательными структурами. Простейший пример — пришли в зал школьники и шумят во время спектакля. Педагоги им не объяснили, как вести себя в театре. Не объяснили, как после просмотра спектакля попытаться проанализировать увиденное, извлечь из него что-то полезное. Потому что зачастую этих знаний нет у самих педагогов», — рассказал «Реальному времени» заместитель директора театра по маркетингу и пиару Ильшат Латыпов.

Между тем в репертуаре Камаловского театра помимо спектакля для самых маленьких есть постановки, которые было бы полезно посмотреть и ученикам средних классов, и старшеклассникам. Многие из авторов, например, Мольер, Шекспир или Аяз Гилязов вошли в школьную программу. То есть школьники могут и должны быть среди активных зрителей. Вот так, исходя из плана работы со зрительской аудиторией, и родился образовательный проект для педагогов.

Сторонником инициативы театра стал заведующий кафедрой методологии обучения и воспитания института психологии и образования КФУ Анвар Хузиахметов. «Мы давно с ним общаемся, Хузиахметов — это тот человек, который переживает за миссию татарского театра, татарского языка, нашей культуры. Идея нашей лаборатории была озвучена в январе и очень быстро начала реализовываться. Мы изучили похожие проекты, например, опыт работы со школами БДТ им. Г. Товстоногова, они давно ведут такую работу. И мы решили начать работать в похожем формате. Отправили письма министру образования, главам районов», — рассказывает Ильшат Латыпов.

«Мы изучили похожие проекты, например, опыт работы со школами БДТ им. Г. Товстоногова, они давно ведут такую работу. И мы решили начать работать в похожем формате» — рассказывает Ильшат Латыпов. Фото tatar-inform.ru

В результате педагоги активно откликнулись, и Международный семинар «Профессиональная подготовка учителей средствами театральной педагогики», который сегодня пройдет в рамках лаборатории, из Малого зала Камаловского театра будет перенесен в Большой зал, потому что всем может не хватить мест. Устроители семинара видят его главную цель в том, что помочь педагогам стать компетентными в области театра, увлечь их театральным искусством.

«Пойдем в самые пассивные школы»

Как рассказал «Реальному времени» директор Камаловского театра Ильфир Якупов, лаборатория будет собираться раз в месяц. Уже определено большое количество спикеров и со стороны театра, и со стороны системы образования. Кстати, на сегодняшнем семинаре в числе участников заявлены не только татарстанцы, но и заведующий кафедрой университета в Гаване, и магистрант из Индонезии.

«Мы хотим не только высказать свои идеи и пожелания, но хотели бы услышать и ту сторону, которую приглашаем — какие идеи сотрудничества есть у них. То есть нам важен диалог. У нас давно уже существует такая форма работы: наши актеры приходят в школы и встречаются с ребятами. Но далеко не все директора школ нам рады, иногда мы слышим, что дети заняты, им надо думать об учебе, а не на творческие встречи ходить. Есть недопонимание. Вторая проблема — содержание этих встреч: актер, как правило, рассказывает о себе. Это хорошо, но это не совсем то, что хотелось бы. Нам надо повернуть в ту сторону, чтобы научить понимать спектакль, научить делиться впечатлениями», — рассказывает Ильфир Якупов.

В Камаловском театре есть «Школа театрального блогера», есть интернет-магазин, где можно скачать книги о татарском театре, но, к сожалению, эта информация не доходит до школ. Если директор школы или кто-то из педагогов — люди театральные, они заразят школьников этим «вирусом театра». Если нет, то этого не произойдет. В театре надеются, что в ходе занятий в лаборатории активные театралы чуть-чуть подтолкнут пассивных коллег.

«Учитель-театрал направляет своих учеников, он водит их в театры, готовит их к просмотру спектакля, а потом обсуждает увиденное. То есть готовит будущих зрителей. А представьте, если таких учителей будет много?» — говорит Якупов. Фото Максима Платонова

«Мы хотим рассказать о том, почему важна классика, прочему тридцать лет назад какая-то пьеса ставилась так, а сейчас ставится иначе. Школьники сейчас сидят в интернете, у них клиповое мышление, им даже час в театре высидеть трудно. И их надо учить быть зрителями. Но начинать обучение надо с их учителей. В этом смысле лаборатория имеет стратегическое значение, мы закладываем фундамент будущего заполнения зала. Учитель-театрал направляет своих учеников, он водит их в театры, готовит их к просмотру спектакля, а потом обсуждает увиденное. То есть готовит будущих зрителей. А представьте, если таких учителей будет много?» — говорит Якупов.

Кстати, учителям посещение лаборатории принесет и материальную пользу. По окончании они получат сертификат, наличие которого дает дополнительные баллы при начислении зарплаты. Занятия будут проходить не только в Камаловском театре, но и в школах, причем наиболее пассивных, ученики которых крайне редко выбираются в театр, чтобы таким образом их растормошить.

Новый проект камаловцев, который может со временем принести вполне реальную пользу театру в плане прироста числа зрителей, практически незатратен: «Мы обходимся нашими внутренними ресурсами», — подчеркивает Якупов.