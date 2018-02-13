Там, где вечность

Александр Сладковский трактовал Реквием Верди как просветление

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан все прочнее и прочнее завоевывает сердца меломанов Москвы. На днях в Большом зале Московской государственной консерватории ГСО РТ под управлением Александра Сладковского исполнил Реквием Джузеппе Верди. Подробности в материале «Реального времени».

Самая трагическая опера Верди

Реквием называют двадцать седьмой оперой Верди. Он работал над ним параллельно с «Аидой», где тоже трагическая тема перекликается с просветлением, а неизбежное воспринимается как начало вечного. В Реквиеме Верди, признанного мелодиста, есть много общего с оперной кантиленой, характерной для итальянцев, — дуэты, квартеты, терцеты. Но все же Реквием — это заупокойная месса, и то, что составляет ее условный сюжет, — рано или поздно коснется каждого, кто живет в нашем подлунном мире.

Верди пришел к своему Реквиему не сразу. В начале была смерть Россини, которого Верди называл «славой Италии». Тогда он предложил коллегам-композиторам написать Реквием памяти Россини, каждый из выбранных двенадцати должен был написать одну часть, ту, что достается ему по жребию. Верди достался финал.

По его замыслу, это коллективное сочинение должно было быть исполнено в годовщину ухода из жизни Россини у него на музыкальной родине, в Болонье, в соборе Сан Петронио. Сочинение должно было исполняться только один раз, затем ноты должны были быть сложены в конверт, конверт опечатан, и ноты передавались на хранение в архив Болонского музыкального лицея. Коллективный Реквием был написан, но не исполнен, заболел дирижер, и исполнение было сорвано.

Через несколько дней Реквием с огромным успехом был повторен в театре Ла Скала. Фото wikipedia.org



Но последующая жизнь Верди, череда потерь родственников и друзей и, самое главное, уход из жизни итальянского писателя Алессандро Мандзони, которого композитор считал своим духовным наставником, отцом, подвигло его на создание Реквиема. Место Мандзони в жизни Верди было особым — прочитав в 16 лет его роман «Обрученные», он словно нашел для себя нравственный ориентир. Когда Мандзони не стало, у Верди не хватило сил быть на его похоронах, но он дал себе слово, что увековечит память «нашего Святого».

Первое исполнение Реквиема Верди прошло в Милане 22 мая 1874 года — это была годовщина смерти Мандзони. В тот день в церкви Сан Марко дирижировал сам Верди. Через несколько дней Реквием с огромным успехом был повторен в театре Ла Скала. С тех пор, наряду с Реквиемом Моцарта, это одно из самых исполняемых произведений этого жанра.

Тяга к сакральности

В Реквиеме у Верди семь частей, вряд ли это могла быть случайность — семь, как известно, число сакральное, и, помимо иных причин, возможно, Верди таким образом внес в свое сочинение некую мистическую ноту. Именно с тягой к сакральности, к величию духа человека, с верой в торжество жизни вечной исполняет заупокойную мессу Верди ГСО РТ под управлением Александра Сладковского.

На сцене оркестр, хор Льва Канторовича «Мастера хорового пения», академический хор им. Свешникова и четыре солиста. Сопрано — Вероника Джиоева, меццо-сопрано — Екатерина Семенчук, тенор — Ованез Айвазян и бас — Дмитрий Ульянов. Как всегда, Сладковский собирает мощную команду.

Трактовка дирижера — вся на контрастах. Ужас, отчаяние Страшного суда сменяется умиротворением. Душа проходит мытарства, но есть надежда. Бог милостив, свет сильнее тьмы. Всевышний победил тьму, создав свет, и в этом спасение для наших душ.

На сцене оркестр, хор Льва Канторовича «Мастера хорового пения», академический хор им. Свешникова и четыре солиста. Фото musicseasons.org



Пожалуй, ключевое слово для Реквиема Верди в трактовке Александра Сладковского — это «просветление». Неизбежность ухода, о которой мы рано или поздно задумываемся, неизбежность потери близких, — без этих размышлений трудно понять замысел Верди, пропустить его через себя. Дирижер в силу разных личных причин обрел это знание, и его духовный опыт становится нашим.

Александр Сладковский при исполнении Реквиема — это наш мудрый спутник, который ведет нас от отчаяния к надежде. Ведет к просветлению, то есть пониманию неизбежности того, что с каждым из нас когда-то случится, но это не конец. Потому что «Смерти нет, это всем известно», — вспомним Анну Ахматову. Конца нет и не может быть, а есть жизнь вечная. А звуки вердиевского Реквиема, какими бы страшными порой или печальными они ни были, — это словно привет из вечности.

Реквием Верди в исполнении ГСО РТ услышали москвичи, и для избалованной музыкальными событиями столичной публики это стало сенсацией. Будем надеяться, что и казанцы удостоятся чести услышать это сочинение.