Как Сергей Майоров и Олег Коробченко покрывали долги по взносам промышленников

Почему члены Машиностроительного кластера РТ не знают, что такое кластерный проект, и не верят в господдержку

Фото: Сергей Афанасьев

В Инжиниринговом центре КФУ в Набережных Челна состоялось очередное общее собрание предприятий — участников Машиностроительного кластера Татарстана. Поприсутствовавший на собрании корреспондент «Реального времени» услышал жалобы МСБ на нежелание банков кредитовать их «оборотку» и узнал о том, что сами предприятия, входящие в кластер, боятся активности, не верят в господдержку и до сих пор не знают, что такое кластерный проект. В результате в прошлом году поддержку в рамках кластера получили лишь три проекта. Хотя заявлено уже 29 инвестпроектов на 18,4 млрд рублей, которые могут дать 2 200 рабочих мест. Выяснился также поразительный факт: сама организация «Машиностроительный кластер» почти наполовину финансируется двумя своими участниками — предправления кластера Сергеем Майоровым и главой «Кориб» Олегом Коробченко. Часть резидентов оплачивать свое участие в кластере не желают.

Почему банки не любят кредитовать МСБ. Версия самого МСБ

В собрании кластера приняли участие замминистра экономики РТ Наталья Таркаева, замруководителя челнинского исполкома Наталия Кропотова, руководитель Камского центра кластерного развития Ленар Ахметов и председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров, а также представители Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ» и руководители промышленных предприятий — участников кластера. Перед началом собрания корреспондент «Реального времени» стал свидетелем разговора двух таких руководителей, которые кляли на чем свет стоит банки. Одному предприятию, несмотря на чистую отчетность, банк (имя его мы не называем) готов был выдать лишь 10 млн рублей, «потому что оборот у вас упал».

«Так, если бы он не упал, я бы не пришел за кредитом, говорю!», — удивлялся бизнесмен. «Такая же точь-в-точь ситуация у меня была с другим крупным банком (имя его мы тоже не называем, — прим. ред.)», — ответил ему предприниматель-сосед. Они же стараются выдавать, когда имеют дело с малым бизнесом только тем компаниям, у которых все хорошо. Проблема в том, что те, у которых все хорошо, за кредитами зачастую не обращаются. Обращаются как раз те, у которых оборот, например, скачет. И им, то есть нам, отказывают!». Вопросы с кредитами, проблемы финансирования и госпомощи, к слову, на собрание поднимались постоянно. Будем надеяться, что реакция на них хоть как-то поможет многострадальным компаниям малого и среднего бизнеса.

ОЭЗ «Алабуга», по мнению Таркаевой, стала «лучшей ОЭЗ в России»



Темп производства автограда в 2017 году составил 117%

Таркаева напомнила собравшимся, что когда работа кластера только начиналась (официально он был организован в 2015 году; а включен в реестр кластеров РФ Минпромторга РФ лишь в 2017 году), само слово «моногород» звучало страшно и неприятно (сегодня в РТ семь моногородов). В итоге же оказалось, что оно «скорее несет огромное число возможностей».

С тех пор КИП «Мастер» стал самым большим индустриальным парком в мире, в Нижнекамске прямо сейчас строится еще один индустриальный парк. ОЭЗ «Алабуга», по мнению Таркаевой, стала «лучшей ОЭЗ в России» (по объему инвестиций и числу резидентов), как и ТОСЭР в Челнах стала лучшей территорией опережающего развития в РФ (из 50 существующих). В ТОСЭР 20 резидентов, МЭР РФ их всех подтвердила.

В итоге федеральное правительство, «поверив в Татарстан», предоставило республике еще три ТОСЭРа — в Зеленодольске, Чистополе и Нижнекамске. Замруководителя исполкома Набережных Челнов Наталия Кропотова, в свою очередь, похвалилась высочайшими темпами производства автограда: индекс промышленного производства составил в 2017 году 117% (выше, чем в целом по РФ и РТ), уровень безработицы самый низкий в истории города — 0,4%. Проблема традиционная, который год — нехватка квалифицированных специалистов.

Члены кластера не знают, что такое кластерный проект, боятся активности и не верят в господдержку

Руководитель Камского центра кластерного развития Ленар Ахметов официально насчитал 89 компаний, входящих в Машиностроительный кластер РТ. С его подсчетами, впрочем, не согласился руководитель кластера Сергей Майоров: по его данным, их более 300 (если считать резидентов кластера «Иннокам», куда входят также пищевой кластер и IT-кластер, два строительных кластера, нефтехимический (оборот кластера составляет более 600 млрд рублей, рабочих мест — более 110 тыс.). Непосредственно в Машиностроительном кластере представлено 110 компаний.

Ленар Ахметов официально насчитал 89 компаний, входящих в Машиностроительный кластер РТ



В прошлом году по линии этого кластера было поддержано три проекта (прямо скажем, немного): производство сложного фасонного литья из алюминиевых сплавов, создание производства капремонта грузовых автомобилей «Урал» и организация производства по утилизации автомобилей (последние два проекта реализует компания Олега Коробченко «Кориб»). Увы, заметил Ахметов, понимания, что такое кластерный проект, у многих участников кластера по-прежнему нет. Многие отчего-то подают заявки на инвестпроекты, не связанные с кластером и другими его участниками, тогда как «кластерный проект — это проект двух или более участников».

Количество и качество проектов членов кластера тоже остается на уровне 2014—2015 гг. Создано в 2017 году было всего 11 рабочих мест, на рынок вывели 20 новых продуктов. Печально также, что участники кластера не очень активны и в попытках получить господдержку. Так, лизинг-грант получили шесть компаний (из них опять же «Кориб» Коробченко и «Магнолия-С» Сергея Майорова), по линии Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства — только одна (завод «Профтермо»). Не представлены компании кластера РТ ни в программах поддержки Минопромторга РФ, ни в программах Фонда развития промышленности, ни в программах поддержки Российского экспортного центра. Проблема взаимодействия с Фондом Бортника (оказывающим финансовую помощь инновационным проектам на безвозвратной основе) в том, что участники Машиностроительного кластера РФ зачастую, получив деньги, не спешат сдавать отчетность о реализации проекта.

Представитель «ИННОКАМа» Екатерина Конычева тоже выразила сожаление слабой активностью членов кластера, по сути, раскритиковав МСБ РТ, руководители которого говорят ей, что «не готовы подавать большие заявки по существующим формам поддержки, не готовы подавать отчеты, либо же просто говорят — это не наш уровень». И это при том, что в Татарстане уже как минимум есть три организации, созданные для того, чтобы помогать в этом предпринимателям (ни одна из них не финансируется из бюджета): «ИННОКАМ», Центр кластерного развития, сам Машиностроительный кластер РТ. Наталья Таркаева, дабы вызвать хоть какой-то интерес со стороны сидящих в зале бизнесменов, намекнула, что вице-президентом «ИННОКАМа» является представитель ВЭБа в Татарстане Марат Гайниев (по результатам конкурса он стал региональным менеджером Внешэкономбанка в РТ для отбора перспективных инвестиционных проектов).

— Задача его — искать проекты и привозить их во Внешэкономбанк, чтобы у него был больший выбор проектов, которые он мог бы финансировать, — убеждала бизнесменов проявить активность Наталья Таркаева.

Главным успехом Майоров считает открытие ООО «Барс Технолоджи», который начал реализовывать проект по производству аккумуляторных батарей



В портфеле Машиностроительного кластера РТ — 26 инвестпроектов на 18,4 млрд рублей

Несмотря на слабую активность членов кластера, сегодня в портфеле Машиностроительного кластера РТ 26 инвестиционных проектов общей стоимостью 18,4 млрд рублей, рассказал его глава Сергей Майоров. Если все эти проекты будут реализованы, будут созданы 2 200 новых рабочих мест. Главным успехом Майоров считает открытие ООО «Барс Технолоджи», который начал реализовывать проект по производству аккумуляторных батарей с общей суммой инвестиции по первой очереди в размере 1,6 млрд рублей (в рамках программы возвращения затрат компании вернут 155,4 млн рублей инвестиций).

Компания «Барс Технолоджи» работает в сфере производства автомобильных аккумуляторов. Завод расположен в ОЭЗ «Алабуга». Приоритетных направлений Машиностроительного кластера — шесть. Во-первых — «интернет вещей», создание цифровых фабрик компанией Digital Techologies (инвестиции — 300 млн рублей, планируемый объем выручки к 2020 году — 1 млрд рублей), проект этот реализуется на предприятиях КАМАЗ, «Риат» и ГК «Ком». Уже заключено соглашение с неким немецким концерном облачных решений на создание интернет-«облака». Первая цифровая фабрика запущена на литейном заводе ПАО «КАМАЗ», на стадии запуска — группа компаний «Ком» и «Риат». Второе направление — проект строительства завода по утилизации шин. Третье — запуск завода по производству технологической оснастки, производству навесных вентилируемых фасадных конструкций ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» (планируют запустить в 2018 году). Четвертый приоритетный проект — завод по капремонту грузового автопарка («Кориб»).

Почему президент Татарстана не смог отличить старый КАМАЗ от нового

— Это уникальный проект: за 50—70% стоимости нового автомобиля после капремонта старого получаешь фактически новый автомобиль со старыми документами, — объяснил Майоров и привел в пример реакцию Рустама Минниханова. — На открытии завода «Барс Технолоджи» стояли два отремонтированных грузовика, и президент РТ спросил, зачем на аккумуляторном заводе поставили новые КАМАЗы? Олег Коробченко сказал: «Это не новые автомобили, а машины капитально отремонтированные». Президент РТ долго их рассматривал, но так и не понял, чем эти машины отличаются от новых грузовиков.

Приоритетным считается проект Инженерного клуба. Он займется импортозамещением технологий ремонта и обслуживания промышленного обородувания — тем более, что вопрос очень «болезненный» для предприятий, эксплуатирующих импортное оборудование: сервис кусается, цены на запчасти тем более. И, наконец, проект «Национальный портал субконтрактации» (см сайт http://innokam.pro/), на котором свои заказы уже начали размещать КАМАЗ, «Северсталь», «Вертолеты России», «Газпром», «Нижнекамскнефтехим», «РЖД», «Ростех», «Росатом», Siemens, Samsung. При том что регистрация ограничена (туда можно попасть только по рекомендации либо правительства РФ, либо властей региона, либо таких организаций как ТПП), на портале уже зарегистрировано 644 компании, размещено 504 заказа. Для членов кластера — размещение заказа абсолютно бесплатно.

Для членов кластера — размещение заказа абсолютно бесплатно



Как из-за должников Майорову и Коробченко пришлось из личного кармана финансировать деятельность кластера

Кроме того, Машиностроительный кластер РТ договорился с компаниями KUKA и Siemens о проведении бесплатного технологического аудита по роботизации местных компаний и внедрению автоматизации.

Наконец, любопытный факт: сама Ассоциация «Машиностроительный кластер РТ» существует на деньги своих резидентов (годовая стоимость участия — от 10 до 100 тыс. рублей, не считая первоначального взноса в 20 тыс. рублей). Платят, увы, не все — появилось 20 компаний-должников. В итоге бюджет 2017 года оказался дефицитным: доход составил 3 млн рублей, расходы — 6,5 млн рублей. Дыру в 3,5 млн рублей общими усилиями закрыли два члена — сам Сергей Майоров и Олег Коробченко.