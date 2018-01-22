Снежный Татарстан: заносы на трассах, 9-балльные пробки в Казани и сотня аварий

В ГИБДД просят водителей быть внимательнее и воздержаться от поездок за город

Фото: Роман Хасаев

В Татарстан пришли обильные снегопады. В результате Казань встретила утро сотней ДТП и девятибалльными пробками. На трассах республики снежные заносы и почти нулевая видимость из-за метели. Автоинспекторы и представители МЧС призывают не садиться за руль без лишней надобности. Подробнее, что творится на дорогах и как долго республика будет во власти непогоды, — в материале «Реального времени».

Движение на трассах затруднено

Татарстанцы в соцсетях сообщают о затрудненном движении на трассах из-за метели. Глава аппарата исполкома Набережных Челнов Гульнар Ахметова по дороге в Казань также предупредила:

«Дорога М7, видимость метров на 10, не больше. Без особой надобности лучше не выезжать! Едем со скоростью 60 км!»

В ГИБДД предупреждают водителей о резком ухудшении погоды сегодня днем. Ожидаются обильные снегопады и метели с ухудшением видимости до 1000 м. Ветер до 20 м/с, на дорогах снежные заносы и гололедица. Автовладельцев просят быть внимательными и осторожными на дорогах:

— Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на полосу для встречного движения, — сообщают в пресс-службе ГИБДД РТ.

Несмотря на плохие погодные условия, трассу М-7 автоинспекторы закрывать пока не собираются.

Из-за непогоды казанцы встретили утро в дорожном коллапсе. Фото Максима Платонова

Сотня аварий за утро

Из-за непогоды казанцы встретили утро в дорожном коллапсе. Уже в восемь утра пробки достигли 9 баллов. Заторы образовались на улицах Фучика, Арбузова, Космонавтов, Ершова, Ф. Амирхана, Аделя Кутуя, Декабристов, Вишневского, Мира, Тукая, Копылова, Назарбаева, Оренбургском тракте, Сибирском тракте и т.д. Машины в потоке двигались со скоростью от 3 до 10 км/час. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 9 утра в татарстанской столице было зарегистрировано более 20 аварий. Еще через два часа их число перевалило за сотню, что заметно больше, чем в обычные дни.

— В настоящий момент регистрируется увеличение ДТП, связанных с неблагоприятными погодными условиями, — около 100 заявок о ДТП к нам поступило. Обычно аварий меньше бывает. Но, во-первых, сегодня понедельник, во-вторых, погодные условия сказались, — сообщила «Реальному времени» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Казани Оксана Кононенко.

В масштабах республики информация о серьезных ДТП на трассах в ближайшие часы пока не поступала, рассказали изданию в ГИБДД РТ. Тем не менее в инспекции просят водителей воздержаться от поездок за город, пока погода не наладится, а случится это не скоро, судя по прогнозу синоптиков.

Сам город рапортует, что привлек к уборке 305 единиц техники и 605 рабочих. Фото Дмитрия Резнова



Метели продолжатся

Гидрометцентр Татарстана предупреждал о снежном шторме, сильном ветре, гололедице и заносах на дорогах. Сегодня, по данным синоптиков, в республике облачно, снег, местами сильный, временами метель. Ветер юго-восточный сильный, порывами 15—20 м/с. Температура воздуха днем -3… -8 градусов, на крайнем востоке до -11 градусов. На дорогах — гололедица, местами образование снежных заносов.

При этом непогода будет властвовать на территории Татарстана завтра и послезавтра. 23 января будет также облачно с прояснениями, снег, местами метель. Ветер юго-восточный умеренный. Температура ночью -7… -12º, при прояснениях — до -15º, днем -5… -10º. На дорогах гололедица. 24 января — облачно с прояснениями. Снег, ночью местами сильный, метель. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью -10… -15º, днем -6… -11º. Гололедица.

Между тем водители жалуются на нечищенные дороги в Казани. Снегоуборочную технику сегодня утром заметили в районе городской мэрии, на улице Чуйкова и еще ряде проспектов. Сам город рапортует, что привлек к уборке 305 единиц техники и 605 рабочих.