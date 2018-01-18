Падение биткоина: перегретый рынок, заявление Медведева и китайский Новый год

Авторская колонка криптовалютного тренера Евгения Каминского о причинах очередного обвала курса главной криптовалюты

За минувшие сутки курс биткоина упал более чем на 25% — к 01.50 мск криптовалюта подешевела до 10,5 тысячи долларов впервые с 1 декабря 2017 года. О том, по каким причинам произошло очередное падение и при чем здесь Дмитрий Медведев и китайский Новый год читателям «Реального времени» рассказывает майнер и криптовалютный тренер Евгений Каминский.

«В этих числах января азиатские пользователи криптовалют всегда выводят деньги»



Как и всегда, вариаций на тему того, что могло стать катализатором падения курса биткоина было множество, но первое и самое главное — это то, что рынок был сильно перегрет. На рынке действительно было много игроков, входивших по цене больше 16—17 тыс. долларов — это те, кто хотел запрыгнуть в последний вагон.

На рынке есть люди, которые имеют большие объемы биткоинов, но для поддержания собственной ликвидности им периодически нужно так или иначе, используя различные манипуляции, этот рынок осаживать. И одна из версий как раз-таки заключается в том, что недавно произошла именно такая «осадка». Согласно другой версии, эта «осадка» произошла органически, так как в последние несколько месяцев происходил слишком быстрый и бурный рост.

Третье, на что стоит обратить внимание — это грядущий китайский Новый год. Если посмотреть на графики стоимости биткоина, то можно увидеть, что подобная картинка наблюдается на протяжении последних 4 лет. В 14-х, 15-х, 16-х числах января всегда идет сильная коррекция по курсу биткоина и по всему рынку. Дело в том, что азиатские пользователи криптовалют выводят деньги­, закупаются подарками, планируют свои отпуска и уходят отдыхать на неделю. Являясь участником рынка уже не первый год, я наблюдаю такую картину, наверное, уже в шестой раз.

«В 14-х, 15-х, 16-х числах января всегда идет сильная коррекция по курсу биткоина и по всему рынку». Фото photolessons.org



Помимо этого, в зарубежной прессе высказывались предположения о том, что на курсе биткоина отразились новости из Южной Кореи и Китая — утверждается, что обе страны в очередной раз заявили о намерении ограничить торговлю криптовалютами. На мой взгляд, сейчас у этих стран отсутствует некое внутреннее понимание того, будут они запрещать криптовалюты или нет. С одной стороны, идут слухи (замечу, официальных комментариев нигде нет) о том, что запрет будет, а с другой стороны некоторые официальные лица говорят о том, что запрет не планируется. Очевидно, что вкупе все эти новости так или иначе оказывают влияние на рынок, в том числе и потому, что в Южной Корее криптовалюта сейчас чувствует себя довольно хорошо.

«Вряд ли Медведев обвалил биткоин»



Многие также обратили внимание на недавнее выступление Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме, которое пришлось аккурат на момент падения курса биткоина. Премьер-министр заявил, что через несколько лет криптовалюты могут исчезнуть, подобно многим интернет-компаниям начала 90-х. Но вряд ли Медведев обвалил биткоин.

Что касается нашей страны, то здесь ситуация примерно такая же, как и в Корее: в России есть абсолютно полярные взгляды и мнения относительно криптовалюты. Дмитрий Медведев говорит, что криптовалюта умрет и останется только блокчейн. В то же время, его мнению противопоставляются заявления чиновников о том, что в 2019 году Россия запустит крипторубль. Но в таком случае зачем запускать то, что умрет? В общем, пока никто не может договориться, политикам приходится делать какие-то высказывания на популярные темы, чтобы оставаться в информационном поле.

«Выступление Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме пришлось аккурат на момент падения курса биткоина». Фото government.ru/

С того момента, как стоимость биткоина достигла довольно серьезных значений, мы периодически наблюдаем резкие скачки курса этой криптовалюты — сегодня может произойти рекордный рост, а через неделю обвальное падение. Со временем это начинает восприниматься игроками довольно ровно, но как понять, что настал тот момент, когда стоит начинать бить тревогу? На мой взгляд, основным фактором здесь будет являться объем торгов — количество реальных сделок, которые совершают на биржах или в оффлайн. Как только торги станут не интересны трейдерам и наметится снижение объема торгов (а сейчас объем совершено колоссальный), можно будет говорить, что интерес к криптовалютам угасает и повод для беспокойства появился.