Куда пойти в Казани в первую рабочую неделю

Первая рабочая неделя, судя по пустоте в афише деловых мероприятий, будет дремотная. Будем возвращаться в рабочий график в спокойном ритме, и никакие лекции, мастер-классы, конференции этому не помешают. Другое дело культурные события. У тех, кто не успел насладиться новогодним настроением, всю неделю с 8 по 14 января — вплоть до Старого нового года — такая возможность будет.