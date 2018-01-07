Куда пойти в Казани в первую рабочую неделю
Афиша мероприятий на 8—14 января
Первая рабочая неделя, судя по пустоте в афише деловых мероприятий, будет дремотная. Будем возвращаться в рабочий график в спокойном ритме, и никакие лекции, мастер-классы, конференции этому не помешают. Другое дело культурные события. У тех, кто не успел насладиться новогодним настроением, всю неделю с 8 по 14 января — вплоть до Старого нового года — такая возможность будет.
- Новогодний фестиваль Renaissance
Камерный оркестр Renaissance представляет концертную программу из своих лучших музыкальных номеров, включающих шедевры мировой классической музыки, аргентинское танго Астора Пьяццолла, музыку из любимых кинофильмов. Концерт состоится 8 января в 18.00 в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.
- Бесплатный концерт «Вечер фортепианной музыки»
Еще один фортепианный концерт состоится 8 января. Казанская консерватория приглашает в музыкальное путешествие. Перед любителями клавирного искусства выступит Екатерина Михайлова. В программе сочинения Метнера, Брамса, Шумана, Моцарта. Концерт состоится в зале им. Рахманинова по адресу: ул. Пушкина, 31.
Фото renaissance-orchestra.net
- Концерт учащихся музыкальных учреждений
11 января в «Шаляпин Палас Отеле» пройдет бесплатный концерт инструментальной музыки. Будут выступать студенты, учащиеся и преподаватели консерватории, колледжа, детских музыкальных школ: оркестры, ансамбли солисты Оперной студии, хоровые коллективы и другие исполнители. Начало в 18.30.
- От Рождества до Крещения
13 января в Доме дружбы народов Татарстана состоится вечер «Святочные забавы», посвященный Святкам — дням от Рождества до Крещения. В программе по традиции ожидаются выступления фольклорных коллективов, ярмарка изделий народного творчества и многое другое.
Начало в 14.00, вход свободный.
- Концерт Дмитрия Маслеева
Пианист Дмитрий Маслеев — выпускник Московской консерватории, класс профессора Михаила Петухова, лауреат I премии, обладатель Золотой медали и специального приза за лучшее исполнение концерта Моцарта с камерным оркестром XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 2015 году. Его манеру исполнения называют точной, легкой и безупречной по чувству формы. Концерт Маслеева состоится в концертном зале Татарской филармонии им. Тукая 14 января в 18.00. Цена билета: от 250 до 800 рублей.
Фото Дмитрия Резнова
- Неделя музеев в Свияжске
С 1 января 2018 года на всех объектах Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» экскурсоводы будут проводить бесплатные экскурсии в рамках акции «Неделя музея в Свияжске». Во вторую неделю января, с 8 по 14 числа, экскурсии будут проходить в музее Геннадия Архиреева и выставочном зале «Старая водонапорная башня». Время начала экскурсий ежедневно (кроме понедельника) в 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Оплачивается только билет на объект. Акция «Неделя музея в Свияжске» будет действовать на протяжении всего 2018 года.
- 14 января — Фестиваль зимы в честь Старого нового года
Мероприятие состоится в Горкинско-Ометьевском лесу. Информация о программе и времени проведения уточняется. Следите за обновлением информации в официальных источниках информации проекта «Зима в парках».
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